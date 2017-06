¡Atroz! Ofreció chicles a una niña para que le posara desnuda

Un hombre de Kansas City está acusado de pornografía infantil por presuntamente dar un paquete de chicles a una niña de 7 años a cambio de que posara desnuda para unas fotos, de acuerdo con fiscales.

The Kansas City Star reportó el jueves (http://bit.ly/2suCPU4) que Dennis Everette, de 44 años, fue acusado de producción de pornografía infantil en una corte federal. Su abogado público no contestó inmediatamente a un mensaje que The Associated Press le dejó en busca de comentarios.

Documentos presentados en la corte indican que alguien descubrió las fotos luego que el acusado le prestara su celular y llamó a la madre de la menor. La madre reportó el incidente con la policía.

La niña dijo a investigadores que Everette le dijo que si le tomaba unas fotos, le daría una sorpresa y que la sorpresa era un paquete de chicles.

Everette está acusado de hacer que la niña se quite la ropa y de decirle cómo posar.

DC/AP