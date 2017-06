¡Atentos! Denuncian venta de antibióticos adulterados a pacientes del hospital de Cumaná

Antibióticos vencidos o adulterados, en su mayoría falsificados como los fármacos Vancomicina o Meropenen, son vendidos a familiares de pacientes recluidos en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) en Cumaná. El médico Manuel Villarroel, jefe del servicio de pediatría en el centro sanitario de la capital de Sucre denunció que hasta el 15 de junio conoció de casos relacionados de adquisición de medicamentos adulterados en la sala pediátrica, aunque destacó que desconocen cifra de afectados.

Villaroel manifestó que el servicio de pediatría del principal centro sanitario del estado Sucre solo cuenta con una dotación irregular de un solo tipo de antibiótico, conocido como Amicacina, que no puede ser aplicado para las infecciones más recurrentes que atienden en el servicio y cuyo uso inadecuado puede generar efectos secundarios en los pacientes, como la ceguera. La falta de fármacos ocasionó que familiares de pacientes acudan a Redes Sociales o contactos vía telefónica para la adquisición de tratamientos.

Detalló que los fármacos como Vancomicina o Meropenen son vendidos a un precio de Bs. 25 mil en frascos sellados y con etiquetas. No obstante, detalló que tras aplicar el medicamento, notaron que pacientes no mejoraban y detallaron los envases. “Les colocan etiquetas pero detallamos que usan otros envases, como de penicilina o en su defecto, colocan otras sustancias que no están relacionadas con fármacos, así que no sabemos qué es lo que se le aplica a los pacientes”, apuntó.

El galeno señaló que acudió a las autoridades en materia de seguridad, quienes le manifestaron que conocían los casos pero que los afectados directos, es decir, los familiares de pacientes que realizaron la adquisición y fueron estafados, deberán formalizar los casos ante organismos de seguridad. “Son las personas estafadas las que tienen que alzar la voz, yo me comprometo a acompañarlos para denunciar”, indicó. Recomendó que quienes realicen compra de medicinas acudan a farmacias en las que les ayuden a identificar si los fármacos están adulterados.

DC | El Pitazo