Asesinan durante un asalto al hijo del fundador de la PTJ

Víctima de unos delincuentes que lo despojaron de su celular y otras pertenencias resultó muerto Fernando Arturo Rodríguez Zambrano (46), hijo del comisario general (f) Arturo Rodríguez Borges, fundador de la Policía Técnica Judicial (PTJ), hoy Cicpc.

Rodríguez Zambrano era escolta privado, vivía en la isla de Margarita y vino a Caracas el lunes para despedir a un sobrino que decidió irse a Ecuador debido a la crisis económica y la inseguridad del país. El miércoles en la noche fue sometido por unos maleantes que lo despojaron de sus pertenencias, le dieron un tiro en un costado y dos en las piernas.

Su hermana Irma Rodríguez relató que a las 8:00 de la noche llamaron al celular de Fernando, porque se estaban organizando para bajar al aeropuerto ya que el vuelo salía a las 6:00 a.m. y les respondió un policía, quien les manifestó que ese teléfono era una evidencia y se lo decomisaron a unos hombres que habían caído abatidos en La Candelaria.

Los familiares comenzaron a buscar a Fernando y lo encontraron en el hospital Miguel Pérez Carreño, donde había sido ingresado sin signos vitales.

Es la primera vez que la familia pierde a un miembro por la delincuencia. La señora Irma Rodríguez expresó que “siempre le pedía a Dios que ningún familiar pasara por esto”.

Recordó que su padre, fallecido hace dos años, fue uno de los fundadores de la policía científica. El comisario Rodríguez Borges era experto dactiloscopista, jefe de la División General de Criminalística y docente en el Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC) hasta su retiro.

He visto a tanta gente pidiendo justicia que francamente ya no sabemos a quien pedirle ante tanta inseguridad. Todos hemos sido engañados, no solo en estos últimos 18 años, desde mucho antes y esto no ha cambiado nada, expresó Rodríguez.

Fernando Rodríguez tenía seis años laborando como escolta privado y dejó dos hijos, uno de 18 años y otro de siete.

DC | El Carabobeño