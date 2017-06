¿Arrancarse las canas hace que crezcan más?

Seguro que lo has oído en alguna ocasión: ‘no te arranques esa cana, que te nacerán más’. Estamos, según María Castán, experta de la firma capilar Wella, ante un falso mito.

Para comprenderlo, hay que partir de la estructura del cabello: el cabello natural contiene pigmentos naturales llamados melanina. La melanina es producida en la raíz del cabello por unas células especializadas llamadas melanocitos y desde ahí es donde va a generar nuestro color natural. ¿Cuándo aparece la cana? Ese cabello blanco aparece cuando los melanocitos dejan de producir melanina. Quiere decir que nuestro cabello ya no va a contener pigmentos naturales, y la ausencia de estos pigmentos es lo que da al cabello el color blanco.

El mito

Como decíamos, no es cierto que por arrancar una cana, vayan a crecer más. Cada cabello nace de un solo folículo, así que si se arranca la cana o se cae de forma natural, sólo se puede reemplazar por un cabello que va a nacer del mismo folículo, no de otros folículos adyacentes. “Pensar que al quitar una cana salen más es un mito, quizás uno de los más populares respecto al cabello” apunta el Dr. Delgado, de Svenson. “Las canas van saliendo poco a poco, puesto que el cabello va perdiendo el color paulatinamente. Por lo que el ver más cabellos canos en una zona tras arrancar una cana no es más que un efecto óptico.”

¿Cuestión de genes?

Las razones por las que las células dejan de producir melanina es un complejo sistema que aun no se conoce en profundidad pero sí sabemos que está regulado por los genes. Esto quiere decir, que la cana va a estar “programa” por nuestro sistema genético y que desgraciadamente hoy en día aun no podemos hacer nada para evitar que los genes manden esa señal para detener la producción de melanina.

Se sabe, por otros estudios diferentes, que los genes pueden ser influenciados por factores externos como por ejemplo el estrés, sin embargo no es el único factor que va a influenciar en el proceso genético. Por ello, aunque el estrés es definitivamente un factor negativo, no se ha descubierto una correlación directa con la producción de melanina.

Características

El cabello blanco o cana tiene muchas diferencias con respecto al cabello con pigmentos naturales. Pierde flexibilidad, elasticidad y es más difícil de manejar. Una de las razones es que incrementa el diámetro de la fibra capilar, por lo que es menos flexible y además se ha observado que en los cabellos blancos aparece la medula (una cavidad en la fibra capilar) que hace que disminuya el brillo del cabello.

DC/H.COM