Armando Armas: Alto Mando Militar está en la mira por atrocidades cometidas contra manifestantes

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Armando Armas, aseguró que los cambios en el Alto Mando Militar anunciados por el Ejecutivo obedecen al descontento que existe a lo interno de la Fuerza Armada Nacional.

“El Alto Mando Militar está en la mira por los atrocidades cometidas contra manifestantes. La actuación de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) denota la crisis que existe en el mundo castrense. Habrá que esperar a ver cuál será el comportamiento de la tropa frente al ejercicio del derecho a la protesta pacífica que tienen todos los ciudadanos, ya que hasta este momento ha sido brutal y violador de los derechos humanos”.

Armas indicó que presentará ante el Ministerio Público nuevos elementos que se sumarán a las denuncias ya consignadas por los parlamentarios contra los cuerpos de seguridad del Estado, en virtud de los hechos sobrevenidos durante las protestas cívicas que se iniciaron el pasado 1° de abril contra la Constituyente y el régimen de Nicolás Maduro.

“Lo ocurrido en Caracas este lunes 19 de junio, con el asesinato a mansalva del joven de 17 años, Fabián Urbina, por parte de funcionarios de GNB, involucra a toda la cadena de mando, comenzando por Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien hasta este lunes fuera jefe del Comando Estratégico Operacional, ente que incluye a las Regiones de Defensa Integral (Redi) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi), a los cuales estarían adscritos los sargentos Primero y Segundo que accionaron sus armas de fuego contra manifestantes desarmados”.

El diputado indicó que solicitará a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que se pronuncie e inicie una averiguación inmediata para determinar las responsabilidades en estos casos, ya que ella tiene facultades para actuar penalmente. “Aunque haya algunas remociones en los cargos, seguirán siendo investigados por las acusaciones realizadas. Hay que saber si se trata de un plan preconcebido para matar a la gente por razones políticas y quién dio la orden para el uso de balas y otros medios no permitidos para controlar protestas”.

Asimismo, refirió que el artículo 68 de la Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar y prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas.

“Tanto Padrino López, como el excomandante general de la GNB, Antonio Benavides Torres, demostraron no tener autoridad sobre sus subalternos, puesto que durante estos 81 días de protestas han habido 75 muertes, lo que indica que las actuaciones de los uniformados han sido contrarias a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Superiores y subalternos tendrán que verse la cara con la justicia nacional e internacional, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Nuestro llamado es a los militares de honor, para que no acaten órdenes ilegales, tal como lo establece el artículo 25 de la Carta Magna”.

Armas destacó que dentro de la averiguación que solicitará ante el MP, incluirá nuevas acciones ilegales cometidas por la GNB, como el terrorismo de Estado que pretenden imponer al entrar a las viviendas sin orden de allanamiento y disparar contra los residentes, así como el uso de falsos militares para reprimir manifestaciones.

El parlamentario destacó que los líderes de la Unidad continuarán en la calle apoyando las acciones de los venezolanos para lograr el cambio de gobierno por la vía pacífica, electoral y constitucional. “La dictadura tiene sus días contados, por ello necesitamos estar más organizados”.

Para ello, ya en Anzoátegui se inició la conformación de los Comités de Rescate de la Democracia en cada barrio o comunidad, amparados en la Constitución para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente y a favor de elecciones anticipadas. “Todos pueden hacer cacerolazos, marchas, pancartazos o trancar una calle en protesta por el rescate de nuestros derechos sociales y políticos”.

Armas señaló que en estricto apego al artículo 333 de la Carta Magna, el cual permite a los ciudadanos restaurar el hilo constitucional, y del artículo 71 que contempla la realización de los referendos consultivos, se están evaluando nuevas formas de lucha. “Una de ellas es tomar los centros electorales de manera pacífica para evitar que se materialice el fraude de la Constituyente y otras es que el pueblo decida en una consulta sin el CNE, si quiere ir a comicios presidenciales este año”.

DC/NP