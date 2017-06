 ANC, fuerza gansteril, por Marlon S Jiménez García

La ANC, propuesta por el engendro, pero ordenada desde Cuba, es sin duda alguna una manera ´´gansteril´´ de actuación de pandillas organizadas, formalmente preparadas para ello, en la política (Fidel y Raúl) y obviamente, para llegar al poder. Un gánster es un criminal de carrera que en cierto momento se convierte casi invariablemente en miembro de una organización criminal violenta y persistente; lo visible de sus actividades puede ir de lo casi indetectable, como el tráfico de drogas o la protección a ello y la relación con grupos afines que sustenten funciones ideológicas preestablecidas (terrorismo, insurgencia armada, etc) o a cosas espectaculares como el robo hecho de manera permanente a instituciones públicas o privadas para financiar lo ilegal o lo ilícito. Los gánsteres no tienen espacios limitados para lograr sus objetivos primarios, pueden: extorsionar, intimidar, sobornar y asesinar para sostener en tiempo y espacio su influencia en lo político como en lo económico; no les tiembla el pulso para incidir en decisiones de instituciones civiles y militares, así como en procesos legales o en elecciones políticas.

La fidelidad jurada al “comandante eternamente enterrado”, solo es retórica y falacia; sí hay personas ¡y muchas! que disfrutan de su ausencia, son esos que le rodearon y que lo aprovecharon. Al “enterrado” lo engañaron, estuvo acompañado de gánsteres que aprovechan su ausencia para alzarse con el poder; claro está, detrás de todo esto brillan con luz trémula los Castro y el engendro, entre otros lameculos sin importancia de primer grado, quienes son los protagonistas del gansterismo de la nueva ola revolucionaria. La ANC propuesta por Raúl, los gánsteres la han convertido en una estrategia, más antichavista que antiimperialista (contra este nada); el enemigo de Raúl y del engendro para perpetuarse en el poder es la CNRBV que fue impulsada por el difunto pero que hoy es ´´piedra de tranca´´ para que Venezuela se convierta en una nueva Cuba, pero en el sur del continente americano. El protagonismo de esta nueva ANC no es el pueblo: la voz del pueblo, no es la voz de Dios; esta ANC no necesita de pueblo, éste es enemigo visceral; ésta ANC es antichavista, ideológicamente comunista; es antidemocrática; es comunal y sobre todo es dictatorial, y por lo tanto, si tiene que sustentarse en la muerte para lograr sus objetivos, cumplirá al pie de la letra los postulados impuestos por su proponente.

La filosofía de acción de los gánsteres del régimen, para lograr su fin es: la violencia. De allí deviene que desde el punto de vista integral ha sufrido en los últimos días un dantesco crecimiento; han convertido la ANC en un intervalo de relación ilógica ´´cívico – militar´´ de amedrentamiento ciudadano, para tratar de lograr que el miedo sea un apéndice importante en la desmovilización ciudadana, no solo en el ámbito político, sino también en todos los sustratos sociales. Esa violencia política incoada por los gánsteres Raúl y el engendro, pero que irracionalmente acompañan otros adláteres, emerge en una determinada fase de la historia política venezolana, que en esencia materializa el conflicto de poder, tanto de los que están en el status quo(9%) como en la unidad opositora(91%), y que en esta caída constante de aceptación del modelo ´´cubano – venezolano comunista, se acude a la violencia para tratar de que sea un vehículo conductor de aspiraciones políticas en torno al poder, como ha sido históricamente el discurso político de los ideólogos de la izquierda y ultraizquierda en el contexto político mundial.

Estos gánsteres izquierdistas se equivocaron una vez más, su estrategia de hacer a ´´Venezuela y Cuba una misma cosa´´ y utilizar para ello la violencia con tarifados (colectivos), desadaptados sociales y una FAN totalmente enajenada y corrupta con compromisos con grupos terroristas en el mundo, para tratar de impedir el discurso opositor de ´´progreso y libertad´´ tenga; como de hecho no lo tiene: por el hambre, la miseria y la muerta causada, el respaldo de los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana. Al Capone (Raúl) y Charles Luciano (engendro), proponentes de la ANC, recibirán la fuerza opositora de un chavista chulo: Sean Penn en GANSTER SQUAD.

Ante esta situación de insania gubernamental tenemos que fortalecer la Unidad y crear con la participación de todos los venezolanos una “fuerza antigansters” para impedir el caos institucional.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com