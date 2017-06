Agreden a Justin Bieber por negarse a cantar “Despacito” (Video)

El cantante canadiense Justin Bieber recibió un botellazo de parte del público durante un concierto en Estocolmo tras negarse a cantar el tema de Luis Fonsi, “Despacito”.

En un vídeo que circula por las redes sociales, se observa cómo Bieber trata de explicar la razón por la que no puede interpretar el sencillo en pleno show: no se sabe la letra.

“No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… No puedo hacerlo”, dijo el también compositor.

Luego de explicar sus motivos para no hacerlo, algunas personas expresaron su desacuerdo tirándole objetos, entre ellos una botella a lo que canadiense respondió “Wow, no me tiren cosas”.

DC | El Carabobeño