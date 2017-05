Yon Goicoechea revela tratos crueles en El Helicoide: “He visto golpear, asfixiar y electrificar a detenidos”

El abogado y dirigente de Voluntad Popular preso en El Helicoide, Yon Goicoechea, aseguró que ha presenciado torturas a detenidos durante nueve meses en la cárcel por parte de efectivos del Sebín.

“He tenido que presenciar torturas con una frecuencia de una vez por semana, aproximadamente. Ahora, en esta nueva celda, es mucho menos. He visto golpear, asfixiar con bolsas en la cabeza, electrificar e inmovilizar a detenidos. Tengo la triste experiencia de ver el grado de maldad al que puede llegar un ser humano por inconsciencia. Conmigo se cuidaban de golpear a los políticos abiertamente. No he visto a ningún político ser golpeado, aunque sí he visto las marcas y he escuchado los testimonios. En primera persona, he presenciado torturas de presos por delitos comunes”, reveló a El Mundo de España durante una entrevista realizada por medio de sus abogados.

Asimismo, dijo que lo difícil de estar encarcelado es estar lejos de su familia y que espera recuperar la libertad pronto, “junto al resto de los venezolanos”. “Estar lejos de mis hijos y de mi mujer. Verlos sufrir. Sentir a Rosaura (esposa) tan angustiada. Quedarme paralizado viendo cómo se alejan mis niños lindos, de espaldas, por este pasillo cutre de rejas infinitas. Es como si a cada paso que dieran me desgarrara el cuerpo. Me quedo muy mal cuando marchan. Y me da miedo no saber si los podré criar o si me perderé toda su infancia, porque estos años no regresan”.

También reivindicó la lucha que están dando los jóvenes en las calles del país contra el Gobierno Nacional. “Los estudiantes de ahora son mejores y más valientes que nosotros. Pero ahora hay mucha más gente protestando. Cuando nosotros salimos a la calle, la oposición venezolana estaba pulverizada, políticamente en ruinas. También había más medios libres y tuvimos mucha más cobertura. Ahora los estudiantes coexisten con una oposición unida, fuerte y con mejor organización que entonces. Con portavoces más calificados y con mayor popularidad. Es lógico que destaquen menos, aun haciendo más. Pero para medir la calidad de estos jóvenes, no hay sino que mirar la entrega y la valentía con la que se enfrentan a la represión”.

Para leer la entrevista completa ver El Mundo

DC | El Cooperante