Yangel Herrera dice presenta en la sub 20

Yangel Herrera, figura y capitán de la Vinotinto Sub 20, se hizo presente en la expedición criolla en territorio italiano, convirtiéndose así en la última pieza en integrar el plantel de Rafael Dudamel de cara al Mundial de Corea del Sur.

El volante disputó noventa minutos con el New York City, por segunda jornada consecutiva, y viajó directamente hasta la concentración de Venezuela, por lo que se espera que pueda disputar algunos minutos en el último amistoso de la Sub 20 en suelo europeo, ante la selección de Italia Sub 20.

Tras la llegada de Yeferson Soteldo y Adalberto Peñaranda, Yangel era el único futbolista que no se había sumado a las filas de la Vinotinto, por lo que Dudamel ya podrá trabajar con cada uno de sus dirigidos y podrá armar un once bastante parecido al que alineará el próximo 20 de mayo ante Alemania en el debut de Venezuela en la cita mundialista.

DC/