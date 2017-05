Estoy cansado de las injusticias y la represión brutal en contra de los venezolanos que están luchando por un mejor país y un mejor futuro. No más asesinatos, no mas impunidad, no más miseria para Venezuela. #NoMásDictadura #Venezuela #viralizaladictadura

