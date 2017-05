Vanessa Redgrave debuta como directora en Cannes

Vanessa Redgrave ha pasado seis décadas frente a las cámaras. Ahora su propio pasado y tragedias actuales la han alentado a ponerse tras ellas. La actriz ganadora del Oscar debuta como directora con “Sea Sorrow”, un documental profundamente personal sobre la crisis migratoria que se estrenará este mes en el Festival de Cine de Cannes.

“Toda mi vida me he identificado con refugiados”, dijo Redgrave, de 80 años, quien estuvo entre los miles de niños evacuados de Londres durante la Segunda Guerra Mundial para escapar de las bombas alemanas.

“Sea Sorrow”, una mezcla de documental y drama, incluye experiencias de Redgrave y entrevistas a migrantes de hoy y sus defensores, como Alf Dubs, un político británico que huyó de la Europa ocupada por los nazis de pequeño. También incluye una escena de ?La tempestad? de Shakespeare, una obra sobre almas destruidas, con Ralph Fiennes.

Redgrave dijo que su hijo y coproductor Carlo Nero la convenció de que incluyera material autobiográfico.

“Me preocupaba, por supuesto, pues no quería que la película fuera sobre mí”, dijo Redgrave a The Associated Press en una entrevista reciente en la oficina que comparte con Nero y un amigable poodle-pomerania llamado Zep. “Es sobre los refugiados?.

“Pero sí creo que quizás con suerte contar mi historia junto a Alf Dubs y los refugiados algunas personas entiendas las cosas que a todos nos enseñaron, y que el gobierno, el gobierno de (Winston) Churchill, le recordó a la gente: puede pasarles a ustedes”.

Es una lección que mucha gente en Europa y Norteamérica ha olvidado al desvanecerse los recuerdos directos de la guerra. Por estos días se suele ver en las noticias historias de personas que hacen viajes peligrosos por tierra o mar en busca de una mejor vida. Redgrave dice que tales reportes pueden ser poderosos, pero que a menudo muestran a los migrantes como ” un mar de imágenes, no como gente real”.

“Una vez ellos fueron a la universidad. Una vez ella fue doctora, él fue profesor. Son personas de verdad”, dijo Redgrave, una embajadora de UNICEF desde 1990.

“Creo que todo el mundo, incluyéndome, está en peligro de perder su humanidad”, agregó. “Tenemos que hacer lo que los psiquiatras y psicólogos llaman ‘trabajar en eso'”.

Redgrave dice que aprendió mucho en su primera experiencia como directora, pero no está segura que quiera hacerlo de nuevo.

“Solo dirigí para contar esta historia”, dijo. “No soy una cineasta como tal”.

No planea retirarse pronto de la actuación; actualmente tiene proyectos que incluyen un papel en el thriller dirigido por Christoph Waltz “Georgetown”.

