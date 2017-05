Una Constituyente para asegurar el hambre, la miseria, la delincuencia y la corrupción, Por Johnny Galue  (@COOTUR)

“OTRO NUEVO ROSTRO DE LA CORRUPCION ”

La nueva constituyente por sí sola, es considerada antidemocrática, puesto que los principio del sufragio universal, no han sido respetados, al no respetar el poder originario a que expresa la Constitución. Sin embargo, hay varios detalles que aún no se han revelado. Hay indicios de que el Gobierno y el Concejo Nacional Electoral, tiene la intención de utilizar el padrón de inscritos en el carnet de la patria. Pero además, es este mapa el que están utilizando para la sectorización, que demuestra la manipulación de los resultados. El principal objetivo del Gobierno como del concejo Nacional Electoral, con este nuevo sistema electoral para la constituyente, es crear una situación en la que el gobierno tenga la oportunidad de obtener una mayoría absoluta en la nueva Asamblea Constituyente. Para así apoderarse de una buena vez, de todas las instituciones del Estado Venezolano.

Este nuevo sistema de constituyente impuesto por el Gobierno y el Concejo Nacional Electoral, pasa a regirse por el principio de una la mayoría impuesta ilegalmente, lo cual plantea la amenaza de que los futuros resultados electorales se vuelvan todavía más desproporcionados cuando se comparan las proporciones de los representantes en un Parlamento más pequeño con las proporciones de los repartos de votos de las listas. En esta Constituyente han sido eliminados los partidos, y por supuesto la MUD, para que solo se disputen un 8% de los ciudadanos a elegir.

Esta Constituyente diseñada por el Concejo Nacional Electoral, es para favorecer al Gobierno, con la sectorización impuesta, destruyen la distribución de los votos, como la distribución de los escaños asignados de constituyentes por Estado o circunscripciones electorales. Destruyen el principio fundamental de la democracia representativa, de la equidad en el voto. Destruyen el equilibrio poblacional entre los circuitos electorales, dinámica natural de la demografía.

La sectorización de los constituyentes, impuesta por el Concejo Nacional Electoral, el Gobierno y las FAN, es una manipulación con el objeto de producir un efecto sobre los resultados electorales a las malas, para empeorar la situación política, económica y social del País.

La sectorización, ilegal impuesta de los constituyentes, por las autoridades del Concejo Nacional Electoral, el gobierno y las Fan, es, por tanto, una técnica destinada a quebrar la imparcialidad del sistema electoral venezolano. Lo que da lugar a que algunos sectores de la población estén sobrerrepresentados y las circunscripciones electorales este infrarrepresentados.

Tibisay Lucena y el propio jefe de Estado Nicolás Maduro, conocen que en una constituyente en los términos que señala la Constitución, su partido el PSUV no logra la victoria en las Circunscripciones Electorales, y han decidido, crear la figura de la sectorización de los constituyentes para de ese modo, obtener los constituyentes que le garanticen la mayoría. Constituyente una nueva figura.

DC / Dr. Johnny Galue / Abogado, Político / @COOTUR