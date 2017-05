Un gran tiburón blanco salta dentro de un barco en Australia

Un gran tiburón blanco saltó en la barca de un pescador australiano de 73 años en la costa este del país y le hirió en un brazo, según contó el afectado a una cadena australiana.

Terry Selwood afirmó que se de repente se vio sorprendido por “algo que llegó al barco (…) y la aleta pectoral del tiburón me golpeó en el antebrazo y me volteó, me tiró al suelo”, según explicó a ala Australian Broadcasting Corporation el sábado.

Los hechos ocurrieron frente a las costas de Evans Head, en el norte del Estado de Nueva Gales del Sur. El tiburón, de 2,7 metros, cayó en un buque de 4,5 metros de eslora y 1,4 metros de manga y se vio encajonado.

Según el pescador, el animal empezó a moverse sin parar mientras que él iba perdiendo sangre, aturdido por el impacto. Al final, logró contactar por radio con los voluntarios locales de rescate marino, que acudieron en su auxilio y lo llevaron a la costa en otro barco, antes de recuperar la barca del pescador, con el tiburón dentro.

DC | Agencias