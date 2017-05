Trump llama “loco con armas nucleares” a líder norcoreano Kim Jong

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió al líder norcoreano Kim Jong Un como un “loco con armas nucleares” que no puede andar suelto, según una transcripción filtrada de la conversación telefónica que mantuvo con su par de Filipinas.

Trump dijo a Rodrigo Duterte en la llamada del 29 de abril que Estados Unidos “se ocupará de Corea del Norte”, y que tiene mucho poder de fuego en la región aunque no quiere usarlo, según una transcripción publicada por el diario The Washington Post y por el sitio de noticias de investigación The Intercept.

El documento incluía una portada con la leyenda “confidencial” de la división para América del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno filipino. Un alto funcionario estadounidense dijo que el Gobierno de Trump no pone en duda la veracidad de la transcripción y declinó hacer más comentarios.

Trump solicitó la ayuda de Duterte para convencer a China -el vecino y único gran aliado de Corea del Norte- de la necesidad de controlar a Kim, mostró la transcripción. “No podemos dejar que ande suelto un loco con armas nucleares como ese”, dijo Trump.

“Tenemos un gran poder de fuego, más del que él tiene, 20 veces más, pero no queremos usarlo”, agregó.

El mandatario estadounidense dijo a Duterte que Washington envió dos submarinos nucleares a aguas de la Península de Corea, unos comentarios que podrían generar nuevos cuestionamientos a su manejo de información sensible después de que funcionarios estadounidenses indicaron que Trump reveló información sensible sobre Estado Islámico a pares rusos este mes.

Trump afirmó que Kim tiene la “pólvora” en aparente referencia a la capacidad nuclear norcoreana, “pero no el sistema de lanzamiento. Todos sus cohetes se están estrellando, esa es la buena noticia. Pero cuando logre el sistema de lanzamiento…”, agregó si concluir la frase.

