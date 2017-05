¡Tremenda polémica! Justin Beiber olvidó la letra de “Despacito” (Vídeo)

Luego de generar miles de reproducciones Justin Bieber olvidó la letra del exitoso tema “Despacito” en el Nightclub 1 Oak de Nueva York.

Bieber, con un micrófono en la mano, cantó: “Despacito… No sé la palabra así que digo poquito, no sé la palabra así que digo Dorito, no sé la palabra así que digo poquito”.

Para muchas personas de habla hispana que comentaron el vídeo en las redes sociales, también evidenciaba un desprecio por el idioma.

El cantante al ver a un joven afroamericano, por algún extraño motivo el músico interpretó que sabría la letra: “¡Tú sí sabes las palabras!”, le gritó y le acercó el micrófono. Pero la respuesta que recibió fue “no, no, no”.

DC/TMZ