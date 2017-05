Transportistas llegan a acuerdo en Lagunillas y no aumentan el pasaje

Tras sostener una reunión con autoridades de la Alcaldía de Lagunillas, transportistas acordaron restituir nuevamente el cobro del pasaje normal, hasta que se llegue a mejores término con el gremio de transportistas urbanos en el cobro de tarifas, que se incremento desde el pasado lunes.

A partir del día jueves se realizó un operativo especial en las distintas paradas de transporte hacia los diferentes destinos, en el centro de Ciudad Ojeda para verificar el cobro de pasaje normal sin ningún aumento estipulado hasta los momentos. Los fiscales del IAMTTEL, se encuentran desplegados en el municipio para brindarles el mejor servicio a los usuarios del transporte público.

Desde hace semanas el gremio de transporte sostuvieron unas reuniones previa a decidir el aumento de pasaje, ya que aseguran que la inflación y el alto costo de los cauchos, baterías y repuestos de los carros no alcanza. Debido al aumento salarial se hizo un reajuste para el cobro de los pasajes. Sin embargo desde el lunes amaneció la nueva tarifa establecida por los choferes.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, las quejas del incremento fueron masivas, donde manifestaron que aun no hay un tabulador en físico, sino un incremento de boca. Así como también otros apoyaron el aumento por el alto costo de productos alimenticios y repuestos que no escapa de las manos de los carritos por puestos.

