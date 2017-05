Tom Brady sufrió una conmoción cerebral

La esposa de Tom Brady, Gisele Bundchen, ha dicho en una entrevista para la CBS que el quarterback de los New Englad Patriots sufrió una conmoción cerebral la temporada pasada. La modelo reveló la noticia en el programa de Charlie Rose de la cadena CBS `This Morning´.

Tom Brady y los New England Patriots no comunicaron durante el año pasado ninguna conmoción cerebral del jugador. De hecho, el quarterback no ha sufrido una conmoción, o al menos no le han incluido en ningún listado de lesionados por esta dolencia, en las últimas cuatro temporadas.