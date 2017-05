Tiroteo cerca de una academia en Dallas deja un bombero herido

Un agente herido fue el resultado de un nuevo tiroteo sucedido este lunes en Estados Unidos, en Dallas, cerca de las instalaciones de la Academia del Departamento de Bomberos.

La víctima se encuentra en estado crítico, de acuerdo con información policial. Las autoridades locales indicaron que se encuentran en la búsqueda del tirador, por lo que se han cerrado varias calles de la ciudad, informó el portal de noticias Infobae.

La policía rodeó una casa, ante la posibilidad de que el agresor se haya escondido allí, y solicitó a los vecinos no salir de sus viviendas. De acuerdo con las autoridades, el hecho tuvo lugar cerca de las 11:30 am (hora local).

There are several streets closed in the area of Dolphin and I-30. Please avoid the area as this remains an active scene. pic.twitter.com/L0gsxCgsUU

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 1, 2017