Stefany Hernández se pronunció ante la situación del país

#Venezuela dolida con la situación que estamos atravesando actualmente, y sin palabras de consuelo por la pérdida de seres humanos en las últimas horas dada a la violencia q se vive en las calles. De corazón, este es mi mensaje. En mi historia tendrán más información. /// es indescriptible el amor que tengo por mi país, la pasión que se desata en mi vestir los colores de nuestra bandera y luchar por colocarla siempre en alto, la admiración hacia la simplicidad, naturalidad y gentileza de sus habitantes. Venezuela merece definitivamente algo mejor y nosotros como sus hijos con uso de nuestro razonamiento y habilidades debemos inventarnos toda solución posible para ponerla en el puesto que merece! #PorVenezuela #SomosVenezuela

