Saquean camión de Farmatodo en Maracaibo #16May

En horas de la tarde de este martes fue saqueado un camión que distribuía productos de Farmatodo en el sector Nueva Vía, exactamente en la avenida 71 con calle 24 en Maracaibo.

Según se conoció las personas saquearon el camión que contenía, shampoo, desodorantes, toallas sanitarias, jabón, medicinas y alimentos.

Un habitante de la zona que no quiso que se le identificará, indicó que “esos productos que se llevaron valen oro, aquí no se consiguen y en donde los hay cuestan casi 20 veces el precio que costaban hace menos de un año, son incomprables”.

Otra de las personas que transitaba por el lugar dijo “yo me baño con agua cuando llega y jabón lo que consiga, desodorante ya tengo mucho tiempo que no lo uso, cuando me unto algo me pongo limón y porque en la casa hay una mata de limón en el patio” recalcó.

Efectivos del cuerpo de Policía del Estado Zulia (Cpbez), se apersonaron al lugar para entregar el camión al chofer.

DC | 800Noticias