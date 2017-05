Saady Bijani: “No hay maduro que no caiga y el que está en Miraflores no es la excepción”

“Elecciones generales y después una Constituyente que no sea la “madurista chimba” que nos están planteando es la prioridad en Venezuela, cambiar de gobierno y de presidente y no la Constitución. Ya habrá tiempo para reformar o hasta hacer una nueva Constitución si es el caso, lo primero es salir de esta pesadilla, de este infierno, donde hay hambre, inseguridad, inflación, no hay salud, le están robando el futuro y por eso cada día son más los jóvenes que salen del país en busca de oportunidades para vivir mejor”, así se pronunció Saady Bijani mientras visitó sectores de la parroquias Francisco Eugenio Bustamante y Manuel Dagnino.

El primer alcalde de San Francisco, Saady Bijani, dijo esto mientras realizó este sábado un recorrido en el sector Las Mercedes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, para posteriormente visitar los sectores Los Andes, Brisas del Sur y la Vaneguita de la parroquia Manuel Dagnino.

Bijani señaló que las prioridades son: “Elecciones generales este año, sin presos políticos, con un CNE renovado, con una Asamblea Nacional respetada y abundante comida y medicinas es el clamor de un pueblo arrecho. La sabiduría popular nos enseña que no hay maduro que no caiga y el que está en Miraflores, acabando con el país, no es la excepción. Ya basta de represión en el Zulia, los esbirros de la dictadura centralista, socialista y asesina tienen los días contados”.

Más tarde el líder socialista participó en la misa oficiada en la iglesia La Milagrosa por el padre Roberto Morales, realizada por el descanso eterno del alma de Paúl Moreno y de los caídos por la represión de la dictadura madurista.