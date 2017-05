Richard Blanco: “Maduro y CNE la calle sigue, Constituyente no va y punto”

Este miércoles en el día 54 de protesta, la Unidad Democrática, decidió tomar nuevamente las calles, en Defensa del Voto, en virtud de los recientes anuncios del Ejecutivo Nacional, en la insistencia de impulsar la Constituyente Comunal en Venezuela. De esta forma. tomaron en consideración tres puntos de salida de la ciudad capitalina al Consejo Nacional Electoral, el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, partió junto a un multitudinario grupo de personas desde el Centro Comercial La Villa, parroquia La Vega, municipio Libertador.

En ese sentido Blanco precisó, “las desiciones anunciadas por el CNE son una burla para el pueblo de Venezuela, es una vil muestra de que no les importan los venezolanos, nuestra gente está asqueada de esta dictadura, los vecinos del paraíso son constantemente atacados por la Guardia Nacional Bolivariana, el resto del país exige como lo establece la Constitución un cambio de gobierno ya, porque es urgente que salgamos cuanto antes de esta tiranía, por eso, si hay algo que debemos reiterar es que seguimos en la calle y seguiremos aquí sin miedo, resistiendo. Nosotros no vamos a aceptar jamas el fraude constitucional que ellos están proponiendo, no vamos a ir a ningunas elecciones bajo esos preceptos que violan claramente la Carta Magna”.

El líder caraqueño manifestó, “las bombas se acaban pero la dignidad del pueblo no, Alianza Bravo Pueblo no se presta para esa marramucia de la Constituyente, no nos vamos a calar a un tipo que dice ser ‘presidente’, el régimen esta asustado porque nuestra gente esta en la calle, no vamos a aceptar ninguna consulta, porque se trata de una propuesta fraudulenta, vamos a seguir luchando por una patria distinta, por la patria de nuestros anhelos, por los que asesinaron. No aceptamos condiciones burdas”.

Cabe destacar que la movilización de índole pacifica fue reprimida por efectivos de la GNB, por ello, denunció, “están lanzando bombas dentro de las casas en el municipio Libertador y dentro del Colegio Humanitas, los niños se estaban ahogando, se estaban asfixiando, siguen cometiendo delitos de lesa humanidad, siguen engrosando el expediente criminal que los acompaña, esa es la costumbre mal sana del régimen, propia del sadismo que los caracteriza, nos impidieron pasar, nos agredieron brutalmente apuntan y agreden con ansias de asesinar, como lo han hecho con los más de 50 venezolanos, que en estos días de protesta se han encontrado con la represión de una dictadura, ya agonizante, entiendan de una vez que Venezuela y el municipio Libertador no les pertenece, es de todos. Aqui estoy desde mi circuito luchando contra la represión de la GNB, atacan sin piedad a un pueblo tranquilo, es una represión despiadada, brutal, el pueblo solo exige respeto por la vida y por sus derechos como ciudadanos naturales de esta tierra, esa Constituyente no va, y así lo dejamos claro en el documento que desde Alianza Bravo Pueblo impulsamos rechazando esa Constituyente fraudulenta”, concluyó.

En la protesta se dieron cita la Concejal Metropolitana de Caracas, Adriana Aguilera, toda la dirigencia de ABP, los diputados Rafael Veloz, Simón Calzadilla y los concejales Goyo Caribad y Jesús Armas

DC/NP