Residencias en Bello Monte fueron allanadas por funcionarios de la PNB, GNB y SEBIN en la madrugada #30May (Vídeos)

En la madrugada de este martes, el Comando Nacional Antiterrorista allanó varias viviendas en Bello Monte, uno de los sectores de Caracas donde la gente más ha protestado en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Los funcionarios de seguridad derribaron las barricadas construidas por manifestantes del sector. Presuntamente se llevaron a uno de ellos.

Los vecinos les gritaban desde las residencias y les tocaban cacerolas, pero los efectivos de igual modo ingresaron a ellas. Llegaron en tanquetas disparando bombas lacrimógenas.

“Apuntan con linternas a los apartamentos, a ver quién está viendo. Porque así es una dictadura: no puedes ni asomarte”, expresó una usuaria de Twitter.

Habitantes del sector denunciaron que los funcionarios despojaron a algunas personas de sus pertenencias. “La Guardia me robó en la esquina de mi casa. Me quitaron todo, hasta la lonchera de la comida. Les dije que era periodista, que llegaba de trabajar y no les importó”, relató Crhistian Sever, reportero gráfico de El Nacional.

Esta madrugada, el Comando Antiterrorista también ejecutó una redada en la plaza Francia de Altamira, donde detuvo a varias personas, por ahora se habla de al menos 30.

El componente fue juramentado ayer por el presidente Nicolás Maduro, quien lo puso en manos de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

ÚLTIMA HORA | VIDEO – Situación irregular en la Av. Miguel Ángel en Bello Monte: GNB y PNB toman la zona. Reportan disparos. #30May pic.twitter.com/kfkxwXEIPc — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) May 30, 2017

Tenemos compañía en Colinas de Bello Monte. #30May 1:05 am pic.twitter.com/KwPvzKVPKI — Valentina Montes (@valsmontes) May 30, 2017

#30May #URGENTE Vecinos de la Av. Miguel Angel en Colinas de Bello Monte denuncian que GNB dispara hacia los edificios #30Mayo #30M pic.twitter.com/KicAzlSpix — TemplarioResistencia (@TemplarioResisT) May 30, 2017

En estos momentos en la Av MIGUEL ÁNGEL de Bello monte #SEBIN PNB ACTÚAN COMO CRIMINALES DE MADRUGADA pic.twitter.com/prV4m3IlR3 — ANONYMOUS VENEZUELA (@YourAnonVzla) May 30, 2017

DC/EN