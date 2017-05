Registran un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Orlando

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Orlando informó que las autoridades acudieron a atender el reporte de un hombre armado en el área de alquiler de vehículos, la noche de este martes.

La vocera Carolyn Fennell le dijo al Orlando Sentinel que los agentes están en la escena. por su parte un empleado de una compañía arrendadora de autos dijo que escuchó disparos y que las autoridades procedieron a acordonar el área.

El aeropuerto tuiteó que el área había sido contenida y había impacto mínimo a las operaciones.

Incident ongoing involving man w/ weapon in terminal – Level 1 A-side, rental car area. Police on scene, area contained. Min impact to ops.

