Rector Rondón: Reunión de directorio del CNE no llegó a ningún acuerdo sobre la constituyente #4May

Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), comentó que este jueves se mantuvo una reunión con el directorio del ente legislativo donde no se llegó a ningún acuerdo sobre el tema de la constituyente.

Aclaró que la decisión de la constituyente la debe convocar el pueblo, la representación de la misma no se puede segmentar, y que en la reunión no se tomó ninguna decisión con respecto a este tema. A su juicio se debe devolver esta solicitud al presidente Nicolás Maduro, ya que no tiene la facultad para convocarla.

El término de la universalidad en la constituyente no es tocado por el Presidente y eso no puede obviar, indicó que “estamos en presencia a una amenaza a la democracia”, las declaraciones fueron durante una entrevista radial en Éxitos FM.

La constituyente no puede pasar a ejercerse sin pasar por la aprobación del pueblo, ya que se está hablando de la modificación de la Constitución, de la Carta Magna del país.

“El CNE se encuentra en deuda con los venezolanos, se debieron hacer las elecciones el año pasado porque así lo dice la Constitución que es cada 4 años las elecciones a gobernadores ya están vencidas desde el año pasado y alcaldes ya están próximas a vencerse”.

Se refirió a Tibisay Lucena, quien es la presidente del CNE, sobre el llamado que escuchó del presidente de la República y no al de 14 millones de venezolanos que piden elecciones.

Con respecto a los próximos pasos del directorio del CNE, indicó que el público debe estar pendiente de los movimientos del CNE.

DC | Caraota Digital