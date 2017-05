Quién es Hugo Muskus y cual es su anécdota con Luis Aparicio

El primer alcalde de San Francisco, Saady Bijani, visitó el pasado jueves a una de las grandes figuras del béisbol profesional venezolano, Hugo Muskus, quien fuese el primer receptor (catcher) del equipo Águilas del Zulia en la temporada 1969 – 1970.

Durante la visita, el ex aguilucho compartió con Bijani algunas de las más destacadas anécdotas de su estancia en tierra norteamericana. “Un día fui a ver a Luis Aparicio en un juego de Chicago, en el año 1958, al finalizar Luis me presentó a Nelson Fox y otros de sus compañeros y me dijo que lo esperara para ir a comer; después de veinte minutos en el restaurante, Luis se acercó al mesonero a preguntarle el porqué no nos habían atendido aún, y este, respondió que yo era moreno y por eso no nos podían atender, en ese momento Luis decidió que fuéramos a otro lugar, sin decirme el porqué”. Continuó su relato refiriendo, “sorpresa para mí fue la inteligencia con la que Luis manejó este suceso de aquel día, suceso que desconocía hasta que 55 años después, leo su biografía (2012), es allí donde me doy cuenta realmente el aprecio que siente y que sentía Luis por mi” .

Hugo Muskus es de origen holandés pero nacido en tierra zuliana, tierra a la que ama, una tierra que lo vio nacer y crecer, personal y profesionalmente y a la cual volvió luego de pertenecer a las filas de los Yankees de New York jugando como Triple A.

Esta leyenda del béisbol profesional, fue nombrada además, en su primer año con la Águilas del Zulia, como Novato del Año, distinción que no poseía cualquiera en ese momento, debido a que en su mayoría eran beisbolistas extranjeros los que enfilaban los rosters criollos.

Hoy, Hugo vive con su esposa y dos hijos, Hugo y Nelly Muskus, quienes recibieron con alegría la visita de quien para ellos ha sido “el mejor alcalde del Estado” ya que ellos han sido testigos oculares del crecimiento que tuvo la ciudad de San Francisco, desde su fundación en el año 1995, manifestaron su apoyo a lo que Bijani visualiza como el Zulia, libre, seguro y productivo, para hacer de este Estado “la sucursal del cielo”.

