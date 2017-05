¿Qué pasa si no dejas salir los gases?

Muchas veces por pena o por el lugar/situación en que nos encontramos nos retenemos los gases (o pedos) para no causar una mala impresión o para que no nos veamos (huelamos) mal. De hecho, este proceso natural del cuerpo, es visto como una grosería o descortesía en muchos países. Pero, para el cuerpo si es malo aguantarse los gases o pedos como también se les conoce.

¿Qué me puede pasar si me aguanto los gases? ¿qué consecuencias tiene el retener gases?

• Hace daño aguantarse los gases más en personas que padecen divertículos en el intestino grueso pueden agravar la situación debido a la presión que hacen dentro del intestino al no dejarlos salir.

Lo más sano para todos es buscar la oportunidad de sacarlos y no retenerlos. Algunos consejos:

• Si tiene una reunión o un evento importante procure no comer alimentos que causen gases y que en especial sabe que a usted le afectan mucho, por ejemplo lácteos, helados, frijoles, lentejas, soya, carnes fritas, cereales, uvas, pan…etc.

• Evite beber refresco.

• Coma despacio para no tragar mucho aire.

• Si hace frio, tápese lo suficiente, en especial el área del vientre.

• Vaya al baño (a defecar) si siente la necesidad de hacerlo, no se retenga, pues el aguantarse por periodos muy largos también genera gases (además de que los hace más olorosos-apestosos).

• Es mejor pedir una disculpa y ausentarse unos minutos para sacar los gases que pasar un vergonzoso momento y que se le salga uno (aunque sea “sopladito pero bien apestoso) o sufrir cólicos.

• Tome un té calientito de canela, a de anís, o de diente de león o de jengibre.

Recuerde, un gas, flato o pedo como lo conozca es algo natural, todos lo hacen, desde los que viven en una choza hasta los que viven en palacios, así que no hay de que avergonzarse. Le aconsejamos poner en práctica los consejos que aquí le dimos.