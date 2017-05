Protagonista de la serie “El comandante” se solidarizó con Venezuela

El actor colombiano Andrés Parra, protagonista de la polémica serie “El comandante”, al igual que mucho de sus compatriotas usó sus redes sociales para solidarizarse y criticar la “represión” que a su juicio ha vivido el pueblo de venezolano en los últimos días.

“Si su vecino viola, insulta, humilla, denigra, golpea, burla, somete y saquea a su esposa; usted tiene dos opciones: Manifestarse o no. Yo me manifiesto. Me solidarizo. Basta ya. No más indiferencia. Fuerza Venezuela. La cura resultó mucho peor que la enfermedad. Terminaron convertidos en la más terrible versión de aquello que alguna vez quisieron acabar”, expresó el intérprete del fallecido Hugo Chávez.

DC | Ronda