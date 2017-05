Políticos y animales, por Joaquin Chaparro O. (@joaquinchaparro)

“El hombre es un animal político”; esta constituye una frase del filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia, Aristóteles en su reconocida obra: Política. La afirmación, como tal, es clave en su pensamiento filosófico, porque allí, plantea que el hombre no puede ser concebido fuera de su relación con el Estado, dada su condición de ciudadano. Además, significa que el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, en cuyos asuntos públicos participa en menor o mayor medida, con el objetivo de lograr el bien común, es decir, La felicidad de los ciudadanos.

Ahora bien, el hecho impolítico de Maduro mostrando sus habilidades de ventrílocuo de “Hablar con las vacas” para que lo apoyen en su proyecto personalista de la Dictatuyente comunal-militar, e incluso hacerlo en cadena nacional, es divariante, pero que las vacas digan en alta e inteligible voz animal Nooo, es algo inverosímil.

Te sugiero Maduro, que hables con los pajaritos y que te susurren en el oído: Renuncia dictador. Maduro estas de psiquiatra. Dices que hablas con ciertos militares enchufados. Es cierto, porque les ofreces una constituyente militar para que te acompañen en tu golpe de Estado continuado y sistemático, una falacia desconocida en Latinoamérica durante los últimos 50 años de dictaduras militares.

A otro con ese hueso, Hay contradicciones visibles en el ámbito militar, centinelas de la fuerza legal. Hablas con los constitucionalistas expertos en rebuznar y estos aúllan, tal cual perros bailan por la plata.

Oye Maduro, los animales se entienden entre ellos, no contigo, pero el silencio de sectores importantes presagia una sorprendente rebelión en la granja roja, rojita. El régimen, acorralado por el pueblo, huye hacia delante, pero al final, te dejaran solo Nicolás. Oye Maduro, los venezolanos tenemos otros planes democráticos, constitucionales y electorales que muy pronto los ejecutaremos.

Los venezolanos, tenemos una Constitución Nacional, y la estamos defendiendo en la calle. Por eso Maduro, como venezolano siento pena ajena de los políticos como tú, que hablan con animales porque crees y te hacen creer que te sales con la tuya, que se la están comiendo, pero en realidad, te apartan del bien común, del bien ciudadano.

Aun estas a tiempo de hablar con los ciudadanos con sinceridad, también, con los distintos sectores de la sociedad, por aquello de que: “La voz de Dios, es la voz del pueblo”, o por el contrario no lo hagas, ni tu ni tu equipo de enchufados, quienes en su actitud de cómplices y verdugos, serán absorbidos por el basurero de la historia. Por ello, no se equivoquen, reflexionen a tiempo, no esperen el sonido de las trompetas del juicio final, porque será tarde, actúen como verdaderos animales políticos según lo dictó, en su momento político, Aristóteles.

DC / Joaquín Chaparro / Ex Concejal de Maracaibo / @joaquinchaparro