PNB intenta dispersar a manifestantes en la Av. Victoria en Caracas #1May

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentan dispersar a los ciudadanos opositores que se congregan en la avenida Victoria, en respuesta a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La información fue confirmada por usuarios de Twitter, quienes reportan que la PNB exige el desalojo debido a que de los alrededores partirá una marcha oficialista.

“Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar”, corean los manifestantes pacíficamente. Se niegan a desalojar el lugar.

Los ciudadanos comenzaron a llegar a la avenida alrededor de las 10:00 am. Tienen previsto movilizarse hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, mientras que otra marcha opositora tiene como destino el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La actividad fue denominada “Doblete Contra la Dictadura” para exigir la remoción de los diputados del TSJ, la realización de elecciones, excarcelación de los presos políticos, abrir un canal humanitario de alimentos y medicinas, y respeto a la Asamblea Nacional.