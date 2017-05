Piezas claves: Clases media y sectores universitarios. Por (José Pons B/@joseponsb)

Hoy por hoy, nuestros sectores de clases medias, la conjunción de grupos de resistencia y las comunidades universitarias logran entender que los estamentos políticos no están en capacidad solos de solucionar la situación del país, y estos deberán colocar en la mesa las pautas de resistencia, en tan duros momentos. Debemos con insistencia lograr inteligenciar sin compromisos qué nos desvíen la atención de los eventos y el objetivo final: LA LIBERTAD.

La disidencia de la Mud, y del Psuv, tienen en estos momentos un gran rol que realizar. La ausencia de compromisos políticos facilitan la claridad de lo que hay que hacer. Determinar, precisar y ser parte de un cambio es un clamor nacional, lo cual, permite entender que la claridad de las metas a cumplir este comprometidas con ese espíritu de nación necesarios para el triunfo.

El acompañamiento a los sectores sociales, sumando en ello la garantía de una real unidad no comprometida con banderas partidistas, son parte del triunfo. No descuidarnos, no desgastarnos y menos distraernos en cosa alguna es parte de los esfuerzos. A una gran mayoría de venezolanos, no nos interesa quien será el próximo presidente, lo importante es la sumatoria que le pongamos para lograr la libertad y la nueva democracia que nacerá después de tantos muertos.

Lo importante “por ahora” es el cambio del régimen, su salida hace automático la disminución valiosa de sus aliados “salariados” que dependen de estos para movilizarse, sean colectivos, grupos radicales y de un GPP, que no tiene “ni pies, ni cabeza”. Por lo demás, estamos en lo que hay que estar y nuestra utilidad estará centrada en nuestros propios aportes y en la trinchera que podamos estar.

La resistencia civil, esta liberada de intereses partidistas esto en estos momentos es ideal, lo cual nos obliga hacer posible para apoyarla y acatar mas sus sugerencias que cualquier otro sector que más luchan por el protagonismo mediático, que por nuestros jóvenes masacrados por la lucha política en este país. Las comunidades universitaria logramos concebir la globalidad de los fenómenos, es clave, porque determinara no solo el devenir de las circunstancias, sino, el éxito en lo que se haga.

Por lo demás, la lucha, la calle y la actitud ante la resistencia estarán las claves en estos momentos. Valorar las acciones, solo para medir la efectividad y no los valores con que se realizan son vitales; estamos en un momento social que unos llaman guerra civil, otros denominan una guerra asimétrica y los demás resistencia civil.

Finalmente, seguimos en el llamado a la nueva Venezuela, esta que nacerá de las cenizas del chavismo burgués y lograra constituirse con inteligencia dentro de las nuevas formas, conceptos y propuestas que acicalan la gran Patria que hemos sido siempre. Volver no sería el lema, establecer una nueva democracia, aprendida de los errores y en la búsqueda de nuevos derroteros que nos ofrezcan una vida digna y con libertad.

DC / Dr. José Pons B / el estado Psicosocial Latinoamericano / @joseponsb