Periodista de VTV se las cantó a Maduro por Constituyente: “Que el pueblo decida”

El periodista de Venezolana de Televisión (VTV), Ronald Muñoz, recomendó al presidente Nicolás Maduro realizar un referéndum en el que se consulte a los venezolanos sobre la necesidad de avanzar a un proceso Constituyente, pues a su juicio “no se puede afirmar que se está hablando en representación del pueblo cuando se toman las decisiones sin consultar al pueblo de manera directa”.

A continuación el texto íntegro publicado en Aporrea:

En momentos es los que se convoca a un debate nacional sobre una Constituyente, presento mi primera propuesta, en este caso dirigida al aspecto metodológico.

Por qué no se puede afirmar que se está hablando en representación de “el pueblo” cuando se toman las decisiones sin consultar al pueblo de manera directa. No se puede decir que se está defendiendo el Legado de Chávez cuando se hace todo lo contrario de lo que él hizo y de lo que él haría. No se puede decir que se convoca a una elección democrática, directa y secreta cuando al mismo tiempo se establece que es “sectorial”.

Ciertamente, el Presidente de la Republica está facultado legalmente para una convocatoria de esta naturaleza, pero como yo no soy burgués y no me rijo por el método leguleyero de la lógica burguesa que se remite exclusivamente a los fundamentos jurídicos, en mi criterio por encima de la ley está la legitimidad. En 1999 Chávez ganó las elecciones presidenciales con el mayor porcentaje obtenido por candidato alguno en la historia de Venezuela. Con semejante palmares a cuestas hubiese podido convocar la Constituyente por sí mismo y nadie hubiese podido alegar nada por la magnitud de su victoria obtenida… Pero no: Chávez convocó al Pueblo a que decidiera si eso era lo que quería, y el pueblo votó mayoritariamente a favor, no solo de la realización de la Constituyente sino también a favor del método propuesto: porque fueron dos preguntas, la primera para aprobar la convocatoria y la segunda para aprobar el método. Acto seguido, el pueblo eligió de manera universal y directa a quienes trabajarían en la Constitución. Y no conforme con esto, una vez concluida la Carta Magna, se convocó nuevamente al Pueblo para que la aprobara mediante referendo, y nuevamente el resultado fue abrumador a favor de la Constitución. Eso es Legitimidad.

Intentar instalar una Constituyente sin consultar primero al Soberano, pero además, saltándose de manera olímpica el método de la elección de los Constituyentistas es, verdaderamente, un duro golpe a la historia de las luchas del pueblo venezolano, sería un paso que puede estar embestido de legalidad, pero no de Legitimidad.

El Presidente afirma que su primer objetivo para convocar la Constituyente es lograr “la Paz”. ¿Realmente cree el Presidente que se va a concretar “la paz” postergando aún más las elecciones regionales que constitucionalmente debieron haberse realizado el año pasado para convocar una Constituyente cuyos miembros no van a ser electos de manera democrática y abierta a nivel nacional? ¿Realmente cree el Presidente que quienes están en la calle exigiendo elecciones van a decir: “qué bueno, vámonos a nuestra casa porque ahora vamos a la Constituyente Sectorial”? ¿Realmente podemos creer que algo así va a pasar? Pues no, no nos caigamos a mentiras: una convocatoria como esta en los términos en los que se está haciendo lejos de calmar la conflictividad política lo que va es a profundizarla.

Y es que el carácter democrático de la Constituyente se ve altamente en entredicho con la borrosa mención que se hace sobre la metodología para la elección de sus miembros: ¿Quién decide cuales sectores de la sociedad deben estar representados y a través de quiénes? ¿Quién va a decidir cuál universidad es apta y cual no para elegir representantes estudiantiles? ¿Quién va a decidir cuales confederaciones sindicales y obreras serán válidas para elegir a los representes de los trabajadores de este país? ¿Quién va decidir cuáles serán los Consejos Comunales y Comunas aptos para elegir vocerías y cuáles no?… ¿Si lo que se quiere es impulsar el Poder Popular porqué la Comisión Presidencial para la Constituyente no está conformada por voceros y voceras de las Comunas, Consejos Comunales y demás instancias del Poder Popular sino que por el contrario está conformada en su totalidad por los mismos altos funcionarios de siempre que dicho sea de paso, hacen parte de decenas de comisiones a la vez? ¿Puede creerse que una comisión como la que ha sido nombrada es verdaderamente representativa de la totalidad de los sectores políticos que actualmente existen en Venezuela? ¿Hemos pasado años burlándonos de los Estados Unidos -con toda razón- porque tienen un sistema electoral de segundo grado en el que solo una minoría termina decidiendo por todo un país, para terminar nosotros aceptado un método electoral de estas características justamente en un momento tan complicado como este?

Pero si la metodología de elección de los Constituyentistas da lugar a la polémica, hay un punto todavía más álgido, que no tiene bajo ningún concepto el mas mínimo argumento que lo pueda justificar: es el hecho de que en la Gaceta Oficial que contiene los decretos presidenciales mediante los cuales se convoca la Constituyente se establece de forma borrosa el método mediante el cual se elegirá a los Constituyentistas, pero en ninguna parte se establece como se va a aprobar! ¿Puede considerarse democrático el que un hecho tan trascendente como lo es la redacción de la Constitución de nuestro país no sea finalmente aprobada por todo el pueblo de Venezuela? ¿Es acaso aceptable que un grupo de 500 personas que nadie sabe cómo van a ser elegidas redacten una nueva Constitución o modifiquen la que tenemos y luego todo el país tenga que asumir lo que 500 personas decidieron? ¿Por qué no se establece que el pueblo sea quien apruebe el resultado del trabajo de los Constituyentistas tal como hizo Chávez en 1999? ¿Es esto coherente con el Legado tanto en lo teórico como en la praxis de lo que ha sido nuestro Proceso Revolucionario? Por su puesto que no.

Es por ello que propongo la convocatoria a un Referéndum Consultivo en el que sea el Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en su totalidad quien decida si está de acuerdo o no con la realización de una Asamblea Constituyente. Esta consulta perfectamente puede realizarse sin perjudicar los demás procesos electorales que debieran estar en marcha, y perfectamente pueden enmarcarse en las elecciones regionales, mediante un proceso en el que el pueblo asista para elegir a sus autoridades en cada estado del país y que tenga también la opción para manifestar su posición con respecto a la Constituyente mediante una pregunta directa cuyas opciones de respuesta sean “si” o “no”.

De la misma manera propongo que el resultado del trabajo realizado por la Asamblea Constituyente no tenga ninguna validez hasta que no sea aprobada por la mayoría del Pueblo de Venezuela mediante la realización de otro Referéndum Consultivo tal como lo hicimos en 1999.

Según el artículo 347 citado por el Presidente para realizar esta convocatoria se establece que una Constituyente se convoca “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. ¿Esas son las prioridades del pueblo venezolano en este momento? En lo personal no creo que esta sea la prioridad de la mayoría en Venezuela en este momento, y por el contrario, es mi criterio que el Gobierno en lo único que debería estar enfocado es en resolver el desastre económico que está viviendo el país y que padece el pueblo en su día a día, pero en todo caso esa es solo mi opinión, el Presidente tiene un criterio distinto, la cosa es que aquí no se trata de lo que alguien crea, sino de lo que el Pueblo quiera, y para saber lo que quiere el Pueblo no existe nadie mejor que el Pueblo para que lo diga, y esto solo se puede hacer mediante una consulta universal, directa y secreta pero de verdad, en la que todo el país vote para saber si está de acuerdo, no existe otra manera.