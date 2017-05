Organización y más organización, por Yrmana Almarza (@Yrmana)

La improvisación no nos sirve… Hemos decido luchar para el cambio político del país pero sin conducción eficiente y organización planificada tendrá fofos resultados. La conducción política opositora en esta cruzada estoy segura que lo sabe, más ahora, que luego de conocerse la aprobación de las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente la respuesta ha sido llevar la protesta a otro nivel. Aplaudo que de manera espontánea, la ciudadanía salga a “hacer algo”. Esto demuestra que no somos indiferentes a lo que pasa y que somos más que capaces para aportar, sin embargo, ese aporte debe tener cerebro estratégico; mucho cerebro. En el lado del oficialismo lo hay. Que nadie dude que lo hay. La importancia de la organización es capital. Así como nos ponemos de acuerdo para trancar una calle, para hacer un plantón, para realizar unas pancartas y cada uno de nosotros aportamos los elementos que se quieren, así de esa misma forma, debemos sentarnos a pensar cómo hacer de las protestas el método eficaz en el logro de nuestros objetivos. Por ejemplo, en una comunidad o sector, alguien debe tomar la iniciativa de la organización y plantear las ideas que crean son las más idóneas para ejercer el derecho a la protesta pacífica y explicarlo en a su comunidad. Romper unidades de transporte sólo porque están hoy pintadas de rojo no tumba a Maduro ni saca a su grupo del Poder. Hacer peajes vandálicos para cobrar dinero so pena de atraco a conductores y transeúntes no aporta nada a la lucha ciudadana, al contrario, le hace un grandísimo daño. Trancar sin dejar vías de paso a quienes apoyan las trancas pero no participan en ellas por su realidad particular, tampoco ayuda. Por eso la organización es vital, la coordinación y esta se puede lograr. La línea nacional, por decirlo de alguna manera, la da a conocer el Diputado Freddy Guevara, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y lo último que dijo fue “Calle y Presión… escalar la presión”. Allí es donde debemos, por el bien de nuestra Nación toda, ser mucho muy creativos e inteligentes, mucho muy creativos y estratégicos, mucho muy creativos y organizados. Si creen que esto no va a dar resultados, sólo miren cómo recrudece la represión por parte del Gobierno en cada confrontación. A seguir señores, no llevamos ni dos meses desde que dimos el primer paso y estas luchas pacíficas toman tiempo, mucho tiempo y aunque sé que esto lo han escuchado muchas veces en comentarios como “ahora sí van a caer”; “ya están a punto”; “no soportan más”; les digo que estamos en el mejor momento que nunca antes hemos tenido para luchar por el cambio que queremos. Tenemos a un Gobierno desacreditado mundialmente, debilitado internamente y con un pueblo que empezó a desobedecerlo. ¡Organicémonos!

Por cierto… Gilberto Gudiño propuso esta semana que por sectores se den asambleas para consultar cómo podemos de manera más eficiente aplicar el Artículo 350 de la Constitución. Eso es organización y una muy buena iniciativa ciudadana. Ojalá lo tomen en cuenta, la clase política opositora me refiero, no para imitarlo, sino para replicarlo, porque las cosas buenas vengan de donde vengan hay que aplaudirlas.

Elecciones en Fedecámaras Zulia… el favorito para sustituir a Carlos Dickson, actual presidente de Fedecámaras Zulia aún cuando escribo estas líneas, la madrugada de este viernes 26 es Franco Cafoncelli, el dueño de la conocidísima empresa zuliana Marmoca, entre otras. Franco es joven y muy visionario, tal vez más de lo que fue su padre. Sus empresas hoy llevan la bandera de Maracaibo, del Zulia y de Venezuela fuera de nuestras fronteras y eso, es un éxito que pocos pueden atribuirse. Estas elecciones en Fedecámaras Zulia han estado marcadas por la situación país, sí, Fedecámaras al igual que muchas otras instituciones es un reflejo de lo que nos sucede como sociedad. Hay un grupo que interesado en mantener las viejas prácticas, le tranca el camino a la nueva generación de empresarios que debo decir comenzó con Gilberto Gudiño en la Unión de Comerciantes del Estado Zulia, UCEZ. Esta nueva generación tiene grandes aportes y muy buenas ideas y planes para lo que debe ser una práctica económica y el aporte que la empresa privada puede hacer en un esquema que traiga prosperidad para todos. En esta nueva generación está Cafoncelli. El sector empresarial ve con buenos ojos estos vientos nuevos pues no sólo es el cambio de visión, de actitud y aptitud, de ideas y conceptos que Franco trae, sino la fuerza de su espíritu de lucha, de trabajo constante, elementos que son fundamentales para la representación empresarial en la Región en estos tiempos en lo que se debe ser firme y frontal con quienes pretenden arrodillar al sector productivo privado. El sector empresarial, a pesar de los riesgos, no se puede permitir tener hoy día, voceros que se muestren complacientes y blandengues con quienes los persiguen y han condenado y hasta satanizado. Entiendo que hoy viernes en la noche es la elección del nuevo presidente de la máxima empresarial zuliana. Estaremos atentos. A Dickson, por lo que me dicen los muchos pájaros que tengo en el sector empresarial, le endulzan la oreja para que sea candidato por la Costa Oriental del Lago, cuando corresponda el tiempo de las candidaturas. Todo mi deseo de éxito y porvenir a Carlos. Estoy segura que si quiere ser político, lo logrará porque aún es un muchacho bueno.

La división en las mesas… Jesús de la Misericordia, yo me voy a quedar sin rodillas pidiéndote que la dos Mesa de la Unidad en el Zulia, representadas una por Blanchard y la otra por Ruiz se unan. Vamos a un nivel de lucha ciudadana por el país superior y eso requiere unidad y más unidad. La Sociedad Civil, de seguir así, les va a pasar por encima a las dos. Lo más triste de todo es que ya empiezan a torpedear a la primera y a mirar con los ojos apretados hacia la segunda. La lucha por el país en las calles de Maracaibo la han convertido, una mesa más que la otra, en una lucha de partidos y una lucha de voceros. Resulta que ahora llega Rosales a cualquier lugar y tiene más de 15 micrófonos para declarar, ojo, esto no está mal, eso está buenísimo. El problema es que su mensaje no hace efecto en la ciudadanía porque si lo hiciera no lo insultaran como lo insultan y esto lo digo con tristeza verdadera porque Rosales fue un hombre grande en el Zulia, un gran gobernante y a mi parte el alma ver como adultos, viejos, jóvenes le gritan cosas cuando toma la calle. Y no pueden venir a decir que son gente de PJ o de VPA porque es gente de la Sociedad Civil a la que Rosales y su partido no les dice nada. También me preocupa ver cómo le comienza a gritar a Guanipa cosas como si sólo llega para la foto y muchas más. Aquí la Unidad por el bien de cada uno de ellos, debe ser una sola porque salvo que ambos bandos estén buscando su autoaniquilación, el que no se pongan de acuerdo les pasará factura. Es el tiempo del país, de la Patria y es el tiempo de unificar el mensaje, la acción. No es el tiempo de medir fuerzas, maquinarias o micrófonos; la ciudadanía espera de nuestros “líderes” de oposición la contundencia que el momento amerita. No se puede seguir sumando decepción a los sentimientos de calle porque esa calle pasará factura. A la clase política de oposición le digo con total responsabilidad: piensen en una tregua coyuntural por su sobrevivencia orgánica.

Gracias Señora Eveling… Cambiar el nombre de la Avenida Fuerzas Armadas por Dr. Paúl Moreno ha sido sin duda la decisión de gestión más acertada que ha tenido en estos tiempos. Atender y dar respuesta inmediata a las peticiones populares mayoritarias es el camino. No se salga de allí. Mi aplauso para usted de pie. Gracias Señora y una vez más le reitero, sé que usted no es mala persona y muchísimo menos una mala mujer o mala hija de Dios, aunque no me gusta cómo está gobernada mi Ciudad, usted es una de las mujeres con mayor calidad humana que yo conozco.

La noticia de la semana… La dio la Fiscal General de la República. Dijo que al joven Pernalete lo mató una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional. Esta señora desmintió al Gobierno y lo dejó al descubierto con la serenidad con la que siempre lo defendió en otrora. Tumbó sus mentiras tanto en matrices de opinión hechas en Medios de Comunicación complacientes como Últimas Noticias y les quitó el telón en la obra de la manipulación en el caso de Juan. También dijo que el Gobierno utiliza la “aniquilación” para quienes no comparten sus ideas por lo que dejó al descubierto que el Gobierno apela a la fuerza de las armas porque en unas elecciones está derrotado. Sé que muchos de ustedes creen que la Fiscal “se volteó”. Otros piensan que “se reveló”. Muchos otros creen que cambió y que ahora hará las cosas que debe hacer. Yo creo, junto a un grupo importante de venezolanos que así lo creemos, que la Fiscal sencillamente tomó el lugar del amparo, el medio, el centro, sus correctas funciones porque es allí donde ella y su gente tendrán protección, la protección que les da la Constitución. Que este poder haga su trabajo apegado a Derecho es sin duda una gran ayuda para el propósito de la lucha por el cambio. Recuerden que mucho ayuda el que no jode.

La protesta de los médicos… aquí en Zulia la llamaron Protesta de las Batas Blancas. Estuvo fenomenal. Nunca había visto un reclamo más legítimo que el de ellos. Trabajan en un país donde hay más balas y tanquetas que inyectoras. Mi respeto y honor para los médicos.

Los nuevos próceres… cuando todo esto acabe y la historia sea escrita otra vez, el nombre de cada uno de los caídos brillará con luz diamantina. Ellos son nuestros héroes, nuestros nuevos libertadores. Yo me comprometo a eso, a escribir sus historias, la de cada uno de los más de 50 que hasta ahora han dado su vida sólo por querer una Venezuela mejor. De ellos se hablará en las escuelas y nuestros hijos conocerán su valor y sabrán que somos herederos de la más grande estirpe de guerreros.

Peligro… Recomiendo leer la columna de mi colega Nelson Bocaranda de esta semana. En ella habla que el Alto Mando Militar hizo un convenio con China para la compra de equipos de represión y sustancias químicas de mucha peligrosidad. Da nombres de los encargados de estos encargos y que sólo se está a la espera de la aprobación de la compra de estas armas que serán utilizadas contra el pueblo de Venezuela que sale a marchar. Esto debe ser tomando en cuenta por los representantes de oposición como noticia crimini.

La cifra… 84.9% de los venezolanos quiere que Maduro deje el poder este año. 69.6% lo considera un dictador. Estos resultados son de la última encuesta hecha por IVAD. Bueno amigos, sigamos con tesón… esta semana traerá sorpresas. Así lo dicen todos los pronosticadores del Twitter.

Nos leemos el próximo viernes.

DC | Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito |@Yrmana