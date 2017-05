Olivares: Designación de nuevo Ministro de Salud agudizará crisis hospitalaria

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, quien preside la Subcomisión de Salud del parlamento venezolano, rechazó la designación de Luis Salerfi López Chajade como nuevo encargado del despacho del Ministerio de Salud, tras la remoción de la titular de esa cartera, Antonieta Caporale, por considerar que agudiza aún más la crisis médico-hospitalaria que atraviesa el país.

“La designación del nuevo Ministro de Salud es una decisión político partidista. Maduro coloca en un despacho tan importante y neurálgico para el país, como es la de la salud, a un hombre represor y fanático político, aliado de los colectivos de Aragua, estado en donde es reconocido por su pésima gestión en materia hospitalaria”, explicó Olivares.

López Chejade fue presidente de Corposalud Aragua y Viceministro de hospitales de forma simultanea durante la gestión del entonces gobernador de ese estado, Tarek El Aissami, actual Vicepresidente de Venezuela.

“En primer lugar López no es médico. Es sabido que durante su gestión persiguió a los trabajadores del sector salud que denunciaban escasez o fallas hospitalarias en alianza con los colectivos. Mandó a golpear y robar a los médicos que denunciaron la crisis humanitaria en salud. Acuñó una frase desdichada que publicó en sus redes sociales diciendo que “Residente no es gente”. El hospital Central de Maracay funciona prácticamente con un solo quirófano. Pero durante su gestión se desarrollaron construcciones no prioritarias, como una cerca perimetral o la remodelación del auditorio del hospital, sin atender prioridades como los quirófanos y el sistema de provisión de agua. Deja los laboratorios de esa entidad, paralizados en un 90%, y con el cierre técnico de las farmacias populares por falta de inventario”, aseguró el parlamentario guaireño.

De acuerdo a Olivares, el comportamiento de López Chejade ha sido pendenciero y de absoluta arrogancia frente al gremio médico. “Durante su gestión dio prioridad a los Médicos Integrales Comunitarios, sobre los egresados de las universidades autónomas. El mérito del personal de salud de Aragua era ir a las marchas oficialistas so pena de ser despedido. Para él un médico que trabaje en un hospital le debe rendir honores a la revolución, así sepa que un paciente se está muriendo por falta de insumos. Con este perfil es difícil que se afronte y reconozca la crisis hospitalaria, que estoy seguro se agudizará con esta designación, así como la persecución laboral al personal de salud”.

Olivares exigió al nuevo ministro a hablar de los problemas de salud y buscar soluciones. “Nosotros estamos aquí para hablar de los problemas de la gente, ojalá Luis López Chejade entienda que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente. Hay un país con problemas, con 80% de escasez de medicinas, con 95% de equipos dañados en hospitales, con un déficit de 75% de camas para unidad de cuidados intensivos y con un déficit importante en camas clínicas. Allí tenemos las cifras de difteria y de malaria, así como el aumento de la mortalidad por cáncer y la mortalidad infantil. Cifras reconocidas por el propio Ministerio de Salud. Seguir negándolo solo agudizará la crisis y obligará a un nuevo nombramiento en el Ministerio, sin haber logrado ninguna solución”.

DC/NP