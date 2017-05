Ocariz: La constituyente es un fraude y se convocó de manera arbitraria e ilegal

Este martes se llevó a cabo un cabildo abierto con los alcaldes, concejales, diputados del Consejo Legislativo de Miranda y ciudadanos del área metropolitana de Caracas, donde rechazaron el fraude constitucional que pretende imponer Nicolás Maduro al convocar una Constituyente de manera arbitraria e ilegal.

En el Anfiteatro del municipio El Hatillo donde se desarrolló la actividad, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz señaló que el gobierno al convocar una constituyente está evidenciando que ya no son mayoría. “El gobierno está violando la Constitución, el pueblo no vota en esta constituyente, ellos (el gobierno) crean sectores porque es donde ellos tienen a su gente y es a quienes le interesa, no podemos aceptar el llamado a esta constituyente que es ilegal y violatoria”, sentenció Ocariz.

Asimismo hizo un recuento del proceso que se realizó en el 2016 para activar el Referendo Revocatorio, asegurando que aunque no se llevó a cabo ese proceso, sirvió para que varios países del mundo se pronunciaran en rechazo a las constantes violaciones a los derechos de los venezolanos y en este momento rechazan el “fraude constituyente que pretenden hacer”.

Ocariz indicó que los venezolanos son los protagonistas en la lucha que se está llevando a cabo en este momento en las calles, “quieren evitar que el pueblo se pueda expresar y decidir qué es lo más importante, ahora es que viene la lucha y todos juntos lograremos el objetivo. Aquí hay un pueblo que lucha, que no se rinde y no se va a entregar.

Por su parte, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho; ratificó su rechazo a la propuesta de la constituyente que está diseñada para el Gobierno, “esta constituyente es un traje a la medida para el Gobierno, para acabar con las elecciones, acabar con la Asamblea Nacional y acabar con las alcaldías”. Afirmó Muchacho. Sin embargo, aseguró que los venezolanos están más unidos que nunca en defensa de la Constitución y ratificó que desde el municipio Chacao se garantizará el derecho a protestar.

Para finalizar el Concejal Metropolitano de Caracas, Alejandro Vivas aseveró que desde hace un mes los venezolanos están en las calles resistiendo y luchando ante “una dictadura que se quitó la careta y está mostrando el peor rostro a los venezolanos y al mundo, que es el rostro de la represión, la corrupción, el asesinato y la justicia militar”. Vivas aseguró que para el gobierno es “imposible” sostenerse en el poder recurriendo “a lo más sagrado que tiene la democracia; que es consultar la voluntad del pueblo”. Celebró “la valentía y la solidaridad de todos los que participan en las marchas, como vecinos que le llevan comida y bebida a grupos voluntarios. Debemos seguir luchando y resistiendo, porque sabemos que se robaron la democracia y las elecciones, pero los venezolanos sabemos cómo recuperarla y es dando la lucha en cada espacio y en la calle”.

DC/NP