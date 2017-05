Nuestros muchachos, por Douglas Zabala (@douglazabala)

A principio de los años noventa del siglo pasado el cineasta Steven Spielbergle recordó al mundo con su película “La lista de Schindler” que hubo un holocaustoen Europa. Basada en la novela de ficción histórica “El arca de Schindler” escrita por Thomas Keneally, el film exhibe como el empresario alemán Oskar Schindler, salvó la vida de alrededor de 1100 judíos polacos durante los asesinatos de Hitler. Hoy el carnicero de Miraflores en su alocada guerra contra el imperio y la derecha cipaya, al decir de su violento discurso, ha ido creando su propia lista, pero no de vidas salvadas, sino de muchachos venezolanos que han venido cayendo en las calles de Venezuela producto de su razia represiva.

Paola Ramírez, Brayan Principal, Jesús Sulbarán, Luis Alberto Márquez,Oliver Villa, Efraín Sierra y Renzo Rodríguez han sido los primeros muchachos víctimas de estas jornadas de protestas que tú, Nicolás Maduro, a través de tus Colectivos Armados y tu Guardia Nacional le has quitado la vida. Es tu única responsabilidad que hoy no existan, por haberle ordenado a Tibisay Lucena, Tania de Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández que se robaran el Referéndum Revocatorio, que, a pesar de los obstáculos, millares de venezolanos lograron promover a través de su firma, para que en elecciones libres y secretas se decidiera si seguías o no bajo tu tenebroso mandato de hambre y desolación.

Ana Rodríguez, Ángel Enrique Moreira, Jairo Ortiz, Gruseny Canelón, Daniel Queliz, Christian Humberto Ochoa,Almelina Carrillo y Mervins Guitian Díaz, también se suman al dolor que sus padres y familiares hoy los embarga por tu culpa, Nicolás Maduro, si,tú lesasesinaste sus muchachos, desde el momento que embriagado de poder y sediento de sangre, con tu exconvicto y ahora compinche presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, también decidiste asesinar preceptos constitucionales, al pretender que nuestra Asamblea Nacional, electa por el soberano con más de 14 millones de sufragios desapareciera.

Miguel Ángel Colmenares, Carlos José Moreno Barón, Johán Medina, Juan Pablo Pernalete, Eyker Rojas, Hecder Lugo y Miguel Medina Romero fueron otros muchachos que jamás volveremos a ver, porque tú, Nicolás Maduro, los sentenciastes a muerte, el día en que tu desespero criminal por aferrarte a un poder que ya no te pertenece, te inventaste una Constituyente Corporativa y fascista, con la insana intención de querer destrozar el único legado que quedará en pie de Hugo ChávezFrías. Si Nicolás, eres tú el asesino y no otro, quien ha ordenado que tu bodrio inconstitucional se imponga a costa de la sangre de nuestros muchachos, quienes a pecho descubierto han salido a protestarla.

Miguel Joseph Medina Romero,Miguel Castillo, y Armando Cañizales quien con su viola y al igual que todos nuestros muchachos asesinados no llegarán a viejos por tu culpa Nicolás, por haberte robado las elecciones de gobernadores. Esta es la lista, y no de vidas salvadas, como la listade Schindlerque te incrimina. Nuestros muchachos no verán más a su patria, pero tú tampoco llegaras a viejo apoltronado en tu silla chorreante de sangre en Miraflores. De allí saldrás y no habrá madriguera donde esconderte, la justicia te encontrará y pagarás por tus crímenes, porque solo tú los asesinaste en tu vano intento por asesinar nuestra democracia.

DC / Douglas Zabala / @douglazabala