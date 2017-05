Nicky Jam confesó el motivo por el que no cantó “Despacito” con Luis Fonsi (Video)

Nicky Jam confesó en una entrevista en México, que Luis Fonsi le propuso inicialmente que interpretaran juntos el exitoso tema “Despacito”, incluso llegaron a grabarlo pero por situación de disquera no pudo salir.

Jam aseguró que no se arrepiente de nada, ni siquiera porque “Despacito” ha sido un hit “Yo no lo rechacé, solo es que tenía una canción que salía en ese momento y no podía sacar dos a la vez. Si te arrepientes es porque no quisiste y no fue mi caso, yo siempre estuve activo”.

“Luis Fonsi es mi hermano, es mi pana y si no cantamos “Despacito” el día de mañana haremos Suavecito” añadió entre risas el cantante, asimismo aseguró que no siente celos, pues el lleva cuatro temas consecutivos siendo número uno y ha roto récord con un billón de visualizaciones por cada video.

También reveló que quien mejor que Daddy Yankee para ocupar su puesto. Nicky llegó al país azteca donde firmó autógrafos y se tomó fotos con más de 50 fanáticos, “Me encanta México, la cultura y la comida”, expresó el artista originario de Boston, Massachusetts, quien se convirtió hace unas semanas en el embajador de la marca de relojes Bomberg, con quien decidió lanzar al mercado dos diseños.

Además dijo en la misma entrevista que “Muchas veces los artistas no decidimos cuando salen los temas, es cuestión de las disqueras, si fuera por mí sacara 175 canciones mensuales”.

DC | Revista Ronda