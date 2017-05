Nairo Quintana tomó el liderato del Giro de Italia

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se colocó como nuevo líder de la clasificación del Giro de Italia, desbancando al holandés Tom Dumoulin (Sunweb) a dos días para el final de la ronda, tras una 19° etapa en la que ganó el español Mikel Landa (Sky).

Quintana empezó el día como segundo de la general, a 31 segundos de Dumoulin, y en esta etapa logró una ventaja de 1 minuto y 9 segundos sobre el neerlandés, con lo que ahora el colombiano tiene un margen de 38 segundos sobre el anterior “maglia rosa”, que pasó al segundo lugar.

“En la última subida intenté limitar la pérdida y lo conseguí muy bien. Mi equipo estuvo fuerte, eso me salvó dos veces. Tengo que darles las gracias, si no mi día hubiese sido peor. Espero que las piernas me vayan mejor mañana”, afirmó Dumoulin tras cruzar la meta.

Quintana espera defender bien su nuevo estatus en lo que queda de Giro: “Los rivales son muy fuertes, pero tenemos esta maglia rosa y trataremos de honrarla junto al equipo”.

Tercero es el italiano Vincenzo Nibali, a 43 segundos, y el francés Thibaut Pinot es cuarto, a 53 segundos. “Las diferencias son pequeñas. Habrá que intentarlo todo mañana”, declaró Nibali.

DC | AFP