Muere el actor Michael Parks de ‘Kill Bill’ y ‘Twin Peaks’ a los 77 años

Michael Parks, un prolífico actor de carácter que alcanzó la fama con papeles contraculturales en la década de 1960 y luego fue favorito de los directores Quentin Tarantino y Kevin Smith, falleció. Tenía 77 años.

Parks murió el martes en Los Ángeles, dijo el miércoles su agente, Jane Schulman, sin proporcionar la causa del deceso.

En sus seis décadas de trayectoria, Parks actuó en más de 100 películas y series de televisión. Muchos de sus primeros papeles fueron en películas de los 60 que iban contra el establishment, como “Wild Seed” (Alborada de amor), The Happening (Sucedió en Miami) con Anthony Quinn, y “Bus Riley’s Back in Town” (Amargo retorno), con Ann-Margret.

También dio vida a un periodista motorizado desilusionado en la serie de 1969 “Then Came Bronson” (Bronson, el aventurero). Para la misma, Parks, que grabó un número de álbumes a lo largo de su carrera, cantó el popular tema de cierre, “Long Lonesome Highway”.

Hizo del traficante de drogas canadiense Jean Renault en la serie “Twin Peaks” de David Lynch.

Pero sus papeles más conocidos quizás llegaron en los años 90 gracias al interés de Tarantino, Smith y Robert Rodríguez, que le dieron una y otra vez sustanciosos papeles de reparto. Tarantino le dio múltiples roles en las dos partes de “Kill Bill” y en su mitad de “Grindhouse”, “Death Proof”.

En ocasiones sus personajes lo seguían de un director a otro. Parks hizo del guardabosques de Texas Earl McGraw en “From Dusk Till Dawn” (Del crepúsculo al amanecer) de Rodríguez, y repitió el papel en “Kill Bill” y “Grindhouse”. Su hijo, el actor James Parks, lo acompañaba como Edgar, el hijo de McGraw.

Smith le dio a Parks el papel más grande del trío, incluyendo en su filme de 2014 “Tusk”, con Johnny Depp, y en “Red State” (La secta) de 2011, como un predicador. El miércoles Smith lo llamó su “musa cinemática”.

“Michael fue, y probablemente lo sea por siempre, el mejor actor que he conocido”, expresó Smith en Instagram. “Yo escribe ‘Red State’ y ‘Tusk’ para Parks, tanto me gustaba su trabajo. Fue sin lugar a dudas el actor dramático más increíble al que he tenido el placer de ver actuar. Y Parks sacaba lo mejor de mí cada vez que se acercaba a mi plató”.

Parks estuvo brevemente casado a los 16 años con Louise Johnson, con quien tuvo una hija. Le sobreviven su esposa, Oriana Parks, con quien se casó en 1997, y su hijo.

