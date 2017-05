Mira lo que hizo Erika Schwarzgruber en Berlín

El Muro De Berlin! ‼️⚠️⬇️ Fué un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 que separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania (RFA), Berlín Oeste, de la capital de la RDA entre esos años. Es el símbolo más conocido de la Guerra fría y de la división de Alemania. Este muro está denominado por la socialista República Democrática Alemana (RDA) como Muro de Protección Antifascista(Antifaschistischer Schutzwall) y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como «muro de la vergüenza» Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la RDA. Es decir, el Muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. ‼️⚠️⬇️ Hoy en día tiene millones de firmas y grafittis de turistas q visitan toda una historia atrapada en este muro… #EyAeuropa2017 #Alemania 🇩🇪

