Militares no más complicidad, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP) 

Qué tipo de seres humanos son Padrino López, Benavides Torres, Reverol, Zavarce y quienes conducen la represión en Venezuela que ordena Nicolás Maduro? Será que estos sátrapas uniformados de la dictadura piensan o creen, que todos los delitos que están cometiendo y que le han quitado la vida a casi 60 jóvenes venezolanos en los últimos dos meses, quedarán impunes y que ellos podrán, al término de esta desgracia, disfrutar de la fortuna que han amasado a la sombra de la corrupción y las perversidades que han cometido en estos 18 años de chavismo corruptor? Es que acaso estos gorilas desconocen la existencia de tribunales penales internacionales, que ya tienen en su poder las denuncias, los recaudos y los expedientes que los increpan y señalan como responsables de la masiva violación de derechos humanos en Venezuela y de crímenes de lesa humanidad, que sólo esperan por las tramitaciones correspondientes y las órdenes de aprehensión, que deben ser emitidas por los jueces para iniciar los procesos de captura y paguen por los horrendos crímenes cometidos? todavía no se han percatado que a quienes están asesinando es a muchachos y muchachas venezolanas, que pacíficos y desarmados están en las calles reclamando sus derechos a vivir en libertad y exigiendo respeto a la Constitución y a los valores democráticos contenidos en ella?, da la impresión de que estos desalmados, prefieren ignorar estas realidades y desconocer estos gritos de libertad y seguir volcando sus armas hacia nuestros jóvenes y nuestro pueblo, para seguir defendiendo lo indefendible y justificando lo injustificable, porque habría que ser un batracio o un asesino a sueldo, para no darse cuenta que Nicolás Maduro y la banda de forajidos que están en el poder, han ultrajado la Constitución, pisoteado la soberanía Nacional, desconocido el derecho al voto e instaurado un régimen dictatorial, que está sostenido única y exclusivamente por la fuerza y las armas que ellos están empuñando para reprimir y asesinar a ciudadanos, que sólo pedimos que se convoque a los venezolanos, para que seamos nosotros, quienes determinemos con nuestros votos el destino de nuestra maltrecha República.

Por enésima vez exhorto a los militares venezolanos agrupados en los cuatro componentes de las fuerzas armadas y a toda la oficialidad a que paren esta masacre, que de una vez por todas entiendan que ellos se deben al pueblo venezolano y no a Maduro y su partido político, que este sujeto convertido en tirano, no puede ser más importante, ni estar por encima de los 30 millones de compatriotas que nacimos y vivimos en Venezuela, que él al igual que todos los dictadores que han pasado por la patria y por el mundo no son eternos y siempre tienen un final, sobre todo cuando se trata de un régimen que combina la fuerza y la violencia con la ineptitud y la corrupción, que en el caso venezolano es más que evidente, por el fracaso que han representado en todos los órdenes de la vida nacional y que se expresa en el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la terrible inseguridad y la destrucción del aparato productivo nacional.

Señores oficiales no más complicidad, ustedes tienen un rol histórico que jugar hoy, asuman su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia y colóquense del lado de las grandes mayorías nacionales, no pueden seguir manteniendo a Maduro en el poder ni avalar el nuevo fraude de la Constituyente, porque con eso lo que persiguen es disfrazar la minoría de mayoría, porque este es el régimen más rechazado de nuestra historia, ya que de cada 100 venezolanos, casi 90 manifiestan su rechazo a Maduro y su desgobierno y recuerden que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla!

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre/ petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP