Milagros Paz durante marcha de médicos en Cumaná: La salud en Venezuela debe ser dignificada #22May

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre Milagros Paz, pidió este lunes “dignificar al sector salud”, durante la marcha por la salud y la vida convocada en todo el país por el gremio médico y apoyada por gran parte de las fuerzas vivas del estado.

Desde el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) de Cumaná, la parlamentaria informó que en la entidad al noreste de Venezuela, además de las carencias existentes en materia médico-asistencial y el grave desabastecimiento de medicamentos, “se nos está muriendo la gente de paludismo” y de otras tantas enfermedades que se creían erradicadas.

“Venezuela está pasando por una crisis humanitaria que se agrava cada día por la incompetencia de quienes están en el poder. Los hospitales que datan de la mal llamada cuarta república están a punto de cierre técnico: hay un desabastecimiento casi total de medicinas para nuestros pacientes; no hay siquiera desinfectantes para limpiar los hospitales; escasea el agua potable y la mayoría de los aires acondicionados están fuera de servicio y, por supuesto, lo más doloroso de todo esto es la muerte de inocentes por fallas en el sistema de salud pública”, informó la diputada, al recordar los decesos de neonatos y parturientas en el estado Sucre por las condiciones de insalubridad en los nosocomios y la ausencia de antibióticos para tratar severos casos de infección.

La asambleísta lleva algunos años denunciando la grave crisis que atraviesa el sector salud en la entidad oriental y aún no entiende cómo no se ha abierto una investigación para determinar responsabilidades en el mal manejo de recursos asignados a Fundasalud para construcción y mejoramiento de plantas físicas y compra de medicamentos, equipos e insumos médicos. “¿Cómo es posible que luego de tantas denuncias, el gobierno sea tan irresponsable y no tome los correctivos para solventar el problema de la salud? Aquí todo es un guiso”, sentenció.

De acuerdo con inspecciones constantes que hacen por todo el estado, han determinado que 80% de los módulos de Barrio Adentro en el estado Sucre están cerrados y hay infinidad de ambulancias paradas por un caucho, entre otras tantas fallas.

Paz indicó que hace pocos días dispensó una visita al municipio Cajigal del estado Sucre, en particular a Yaguaraparo, atendiendo un llamado de emergencia de sus habitantes “porque en lo que va de año, más de 4 mil personas han contraído el paludismo o malaria”, sin que las autoridades sanitarias hayan hecho mucho por atender la contingencia. Cajigal está en la parte sur de la Península de Paria

