MCM resultó afectada por represión en Chacaíto: “No hay bombas que nos detenga”

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, resultó afectada este lunes por las bombas lacrimógenas lanzadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando reprimían en Chacaíto la manifestación opositora que se dirigía a la sede del Ministerio de Educación.

La dirigente política denunció que, una vez más, los ciudadanos, quienes marchaban de manera pacífica, fueron atacados por los funcionarios de seguridad en la plaza Brión de Chacaíto. “Acudimos nuevamente de manera desarmada a exigir nuestros derechos a un país libre, seguro, y nos han atacado. Que el mundo entero vea, Venezuela se volcó a las calles, con firmeza, dignidad, sin miedo, salimos a las calles y volveremos“, dijo.

Asimismo, sentenció que no habrá represión que detenga la lucha de un pueblo que exige un cambio de gobierno. “no hay bombas lacrimógenas, no hay gases, no ha represión que nos vaya a detener”, afirmó.

#VIDEO Hace minutos, @MariaCorinaYA desde la Plaza Brión de Chacaíto: Que el mundo entero vea la represión. #VzlaDiceNOALaDictadura pic.twitter.com/41nY6thfNW — Prensa María Corina (@PrensaMCM) May 8, 2017

#Alerta | Fuerzas del régimen reprimen con bombas lacrimógenas a la altura de Chacaíto. #VzlaDiceNOALaDictadura pic.twitter.com/QujZAmXwXl — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) May 8, 2017

DC | El Cooperante