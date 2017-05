Marvel anuncia que Deadpool tendrá su versión animada para adultos

Marvel sorprendió al anunciar que el antihéroe Deadpool tendrá su propia comiquita. Dirigida a los adultos, la serie animada estará integrada por 10 capítulos que serán emitidos el próximo año a través del canal FXX, propiedad de Fox.

El canal y la división de televisión de Marvel trabajan en el desarrollo junto con el protagonista de Atlanta, Donald Glover, quien también será el productor ejecutivo junto con su hermano Stephen.

El anuncio se realiza en un momento en que el universo Marvel quiere ir más allá de los programas de Netflix. En la temporada 2017-2018 estrenará las series Inhumans, el spin off de X-Men The Gifted,Runaways, Cloaca and the Dagger, New Warriors y la producción animada Spider Man, que se transmitirá por Disney XD.

Todas estas producciones se sumarán a las nuevas temporadas de Legion, Agents of S.H.I.E.L.D. y la comiquita Avengers Assemble. En Netflix continuarán The Defenders y The Punisher, junto con otros proyectos que serán anunciados en los próximos días.

El antihéroe regresará a la pantalla grande con la segunda parte de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds. De acuerdo con informaciones de medios especializados, en esta cinta se introducirán los personajes Sunspot, Feral y Shattersta de la película X-Force, que se encuentra en preproducción.

Deadpool 2 será dirigida por David Leitch y tiene fecha de estreno para 2018. El personaje también tendrá un cameo en Spiderman: Homecoming, largometraje que llegará a las salas de cine en julio de este año.

DC/Agencias