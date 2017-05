Marco Rubio solicita a EE.UU incorporar a los magistrados del TSJ en la lista de sancionados

El senador por Florida, Marco Rubio, fustigó al “dictador” venezolano Nicolás Maduro, a quien responsabilizó por las muertes de venezolanos en el marco de las protestas contra el régimen chavista.

Rubio consideró que la Administración Trump debe sancionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo al presidente de ese órgano, Maikel Moreno.

Ante el Senado, el republicano recordó que “Venezuela es un país bendecido con recursos naturales. Era el país más rico de América Latina. Pero hoy el pueblo de Venezuela está literalmente muriendo de hambre”.

Resaltó que Maduro y otros funcionarios chavistas “están utilizando la violencia y el derramamiento de sangre para suprimir y silenciar a los ciudadanos que protestan en contra de la corrupción del régimen”.

“Lo que la gente de Venezuela está pidiendo es bastante sencillo: se requieren elecciones libres y justas de acuerdo a la constitución de ese país. Un retorno a la democracia representativa, la democracia que alguna vez tuvieron”, afirmó Rubio.

Insistió en que es responsabilidad del hemisferio occidental, en particular de Estados Unidos, “ayudar al pueblo venezolanos (…) Porque si no ayudamos al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad -y si sucede lo peor- lo que seguirá no se limitará a las fronteras venezolanas”.

“Espero que Estados Unidos imponga sanciones a los individuos corruptos, no al gobierno, ni al pueblo, sino a los responsables de violaciones de los derechos humanos, narcotráfico, lavado de dinero y quienes socavaron el proceso democrático del país”, enfatizó el senador.

“Entre estos nombres se encuentran personas como Calixto Ortega, Arcadio Delgado, Federico Fuenmayor, Carmen Zuleta, Lourdes Suárez Anderson, Juan José Mendoza. Éstas son las personas que han ayudado en este golpe de Estado que ha ocasionado la ruptura del orden democrático en Venezuela y que deben ser castigados por lo que han hecho”, expresó.

Finalizó diciendo: “Espero que el presidente Trump en los próximos días o semanas actúe contra estas personas que han llevado a cabo este golpe de Estado contra la democracia en Venezuela, y que han sumido a esta nación y a su pueblo en una crisis constitucional, humanitaria y económica”.

DC | Miami Diario