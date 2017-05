Manifestantes lanzaron objetos al Metro de Maracaibo este #3May

Un susto se llevaron los usuarios del Metro de Maracaibo. El tren que viajaba sentido Libertador-Altos de La Vanega, a las 11.00 de la mañana de ayer, fueron sorprendidos cuando una piedra impactó con un vidrio de uno de los vagones. Una trabajadora del sistema ferroviario, quien prefirió no identificarse, informó que los usuarios fueron llevados hasta la estación El Guayabal para ser evacuados. “Allí bajamos a todo el mundo y se informó por radio a las demás estaciones para que suspendieran actividades y sacaran a la gente de las instalaciones”.

Trascendió que un grupo de manifestantes que permanecía apostado en la estación Sabaneta esperó que se aproximara el tren para lanzar el objeto contundente que culminó sin víctimas que lamentar, solo hubo daños materiales.

La suspensión del servicio ocasionó malestar en los usuarios quienes no desaprovecharon la oportunidad para quejarse. “Está bien que protesten, pero no que dañen las cosas porque de esto nos servimos todos, el Metro no es de Maduro, es nuestro”, dijo Xionara Acosta, maestra usuaria del sistema de transporte masivo.

Actualmente estaban operativos dos trenes, según informó la fuente. Pero luego de este episodio las actividades quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. El servicio Metrobus también se vio afectado y los pasajeros quedaron varados en el casco central de la ciudad. “No van a sacar toda la flota por miedo a que los dañen los guarimberos”, dijo un supervisor de Metrobus a este rotativo.

Reiteramos a los usuarios que el sistema #Metro continúa suspendido por el ataque a un tren esta mañana. Manifestantes siguen en Sabaneta pic.twitter.com/weaNpXByCr — Metro de Maracaibo (@MetroMaracaibo_) May 3, 2017

DC/LV