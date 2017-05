Maestros zulianos se declaran en emergencia y plantean realizar un “plantón” como protesta

A casa llena y tras un largo debate donde los presentes tuvieron la posibilidad de expresar sus ideas y brindar propuestas, los maestros y sindicalistas del Zulia, tomaron una posición ante la “crítica” situación por la que atraviesan los profesionales en la región y acordaron el inicio de una “hora cero”. La protesta la realizarán el martes en caso de no obtener respuestas oportunas que les permitan “palear” los problemas.

La actividad se llevó a cabo debido a las condiciones “precarias” de vida que los maestros, activos y jubilados, aseguran tener. Los robos en las escuelas, las condiciones estructurales de las mismas y la realidad social que padecen los educadores en la actualidad, fueron los puntos tratados durante la convocatoria.

Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Unitario de Magisterio del estado Zulia, explicó que no cuentan con un seguro funerario, de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) acorde. El sindicalista detalló que el magisterio decretó la “hora cero” y estarán en la calle, frente a las escuelas, con la comunidad. Se reincorporarán a trabajar cuando la Gobernación pague las deudas. “Cuando aumenten el HCM, cese el acoso laboral, amenazas, se dejen de obligar a ir a las marchas en Caracas y tengamos el dinero que nos corresponde en las manos no nos retiramos del conflicto”.

Llego la hora

Los presentes exclamaban que nadie les garantiza su integridad física en los planteles y que la deserción escolar y profesional va en aumento. Mas y Rubí, reiteró que el magisterio esta de frente y sin miedo. “Tenemos que hablar con la comunidad y los padres para explicarles nuestra postura. Nos engañaron varias veces y la seguridad social desapareció. No podemos tener una emergencia porque en las clínicas no nos atienden porque no pagan”.

El gremialista añadió que les deben tres aumentos de sueldo, un bono de 10 mil bolívares del hallacazo y dos mil bolívares en concepto del bono de inicio de año. “Llegó la hora de ponerse los pantalones. El conflicto no es político es gremial. Los maestros no pueden ir a dar clases porque no tienen pasajes”.

Raquel Díaz, una maestra de Cabimas, señaló que existe mucha apatía, temor y miedo, debido a las amenazas. “Existen muchas dificultades y debemos hacer magia para sortearlas. Nos vemos obligados a vender lápices o conservas en los colegios para medio subsistir. Vemos a muchos tristes y con zapatos rotos o muertos de hambre”.

Se repite

Carmen Márquez, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que los docentes pertenecientes al Ministerio de Educación se reunieron con el viceministro de Educación, puesto que no se cumplió a cabalidad lo estipulado en su contratación colectiva y se violentaron 66 cláusulas entre las que destacan un aumento de sueldo y el incumplimiento en la entrega de viviendas y bolsas de comida para los docentes.

Recalcó que lo más grave es la inseguridad social y el tema de la salud debido a que de los 67 Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) que existen en el país, solo nueve funcionan. “El HCM lo administra el ministro y no les pagan a las clínicas. Algunos de nuestros compañeros se murieron porque no los atendieron. Llevamos a la Inspectoría del Trabajo una comunicación para que nos sentemos en una mesa de diálogo y si no obtenemos respuesta en una semana las federaciones en el país vamos a solicitar una ‘hora cero’ para todos los maestros del Ministerio de Educación”.

Los docentes se declararon “empobrecidos” y señalaron que la suma total adeudada se hace impagable. Según la dirigente nacional, los profesionales de la educación se fueron del país, venden agua en las esquinas o se dedican al “bachaqueo”. Hoy en la tarde los educadores se reunirán con personal de la Gobernación del Zulia para tratar de abordar la situación.

Crisis escolar

Directores de los planteles señalan que la matrícula escolar llega a su totalidad solo cuando llega la comida en las escuelas. Al acabarse, esta cantidad disminuye hasta en un 40 por ciento. Según sindicalistas, muy pocas escuelas públicas logran mantener con fuerza el turno vespertino.

DC/LV