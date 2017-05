Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (Video) #1May

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó la tarde de este lunes 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente “para lograr la paz que necesita la República”.

“Convoco al Poder Constituyente originario del pueblo”, anunció el Jefe de Estado desde la avenida Bolívar de Caracas, luego de una marcha de los oficialistas en apoyo a su Gobierno.

“Este año han pasado 16 semanas y lo que he hecho es trabajo y trabajo. Creé el Carnet de la Patria y ayer (domingo 30 de abril) llegamos a 12 millones 500 mil carnetizados. Y con el Carnet vamos a instalar un sistema social de misiones grandes misiones y de protección a todo el pueblo de Venezuela como la revolución solo sabe hacerlo (…) Hemos pagado más de 3 mil millones de dólares en deuda externa (…) Ya tenemos el 80% del parque industrial activado, trabajando, produciendo. En el campo, estamos llegando a 5 millones de hectáreas produciendo arroz, frijoles, maíz”, expresó Maduro.

En abril, aseguró, la oposición “decidió arremeter, activar, un golpe de Estado continuado y por la vía de la violencia callejera, foquista, llenar de fuego, de destrucción y de muerte al país. El mes de abril el pueblo junto a su Fanb ha resistido la arremetida fascista y hemos salido victoriosos, con heridas y dolores (…) 16 semanas llamándolos, 16 semanas buscándolos, para buscar a través de la palabra, acuerdos de paz para el país. Se han negado”.

“Ellos no se van a detener en su embestida fascista y nos toca derrotarlos con la Constitución, las leyes (…) Que nadie se llame a engaños, no hay una sola alternativa en la oposición para respetar la paz y la estabilidad del país, al contrario”.

“Hicieron (oposición) una concentración de 2 mil personas en el este, han continuado con la violencia, quemando por aquí y por allá, buscando falsos positivos, como el joven de Altamira, que lo mataron ellos mismos”.

“He dedicado cada segundo de estos años a trabajar por la paz, que he buscado y lo he practicado, he hecho un gobierno de calle dialogante con el trabajador, el ama de casa, con el estudiante, el indígena. Son testigos que he convocado al diálogo político a los sectores de la derecha una y otra vez y, que en algunas oportunidades, producto de la perseverancia, hemos logrado sentarnos al diálogo. Se retiraron del diálogo que tanto nos costó. Ellos plantearon que vengan los expresidentes, Unasur, el Papa, que vengan el Papa. Por la paz soy capaz de todo. Y después se fueron”, criticó el Mandatario Nacional.

Más temprano, el Jefe del Estado dijo que “la burguesía arremete, pero aquí tendrán a Maduro dispuesto a enfrentar esta batalla”.

“La oligarquía fascista y golpista dice que van a parar el país (…) Quizá el día que convoquen el paro sea el fin del golpe de Estado”.

Aseguró que “esta es una inmensa marcha de paz, cuando el pueblo chavista sale hay paz (…) cuando el pueblo chavista se tira pa’ la calle hay paz”.

Dijo que “falta mucho para construir el socialismo en las fábricas (…) en la esquina, pero hacia allá vamos”.

“Grandes tareas tenemos para defender el derecho a la paz, a la construcción de un nuevo modelo económico, productivo, postpetrolero, para invertirlo en la vida del pueblo. Producir riqueza para invertirla en el desarrollo nacional, en el pueblo. Defender la paz como única bandera”.

“Defender el empleo, la estabilidad laboral, los derechos al trabajo y a la contratación colectiva. Defender el derecho a un salario justo, que no se lo trague la especulación rapaz de la oligarquía”, expresó Maduro.

El Gobierno seguirá “batallando”, explicó, “para consolidar los Clap y tenemos que seguir batallando para vencer la guerra de precios criminales que le han impuesto al pueblo como parte de la guerra económica”.

El oficialismo se movilizó en Caracas este lunes 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador

El Diputado por el Psuv Diosdado Cabello, felicitó durante la movilización. “El antídoto perfecto contra la violencia esta representado en la movilización popular, la unión cívico-militar, un Gobierno trabajando y una justicia funcionando (…) Esos que utilizan medios terroristas para hacer política tienen que recibir el castigo que la ley establece”, expresó.

Señaló la importancia de las reivindicaciones laborales decretadas el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro donde se le otorgó a los trabajadores el 60% de aumento salarial, aumento de 15 puntos en el bono de alimentación que será cancelado ahora por la nómina y el bono de compensación de guerra económica de 19,506 bolívares a los pensionados.

“Lo que hizo Nicolás Maduro ayer de incluir el cestaticket en las nóminas forma parte de lo que hace un Gobierno sin necesidad de que hayan reuniones tripartitas, es un Gobierno preocupado por la gente y por el pueblo, es un gobierno que siempre ha estado acompañando a la clase trabajadora”, dijo.

Cabello destacó además la importancia de la reivindicación que la ley Orgánica para el Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2012 por el presidente Chávez logró para las mujeres de la Patria.

l ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba indicó que en esta marcha participan los diferentes sindicatos que conforman la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de Venezuela, los sectores de telecomunicaciones, farmacéutico, alimentos, textil, construcción, transporte y petrolero.

En su intervención durante la movilización del 1º de mayo, el Ministro para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina, recordó a los trabajadores que las reivindicaciones salariales son rechazadas por la oligarquía y no son prioridad en los gobiernos de derecha.

“Ese 60% que el presidente aumentó ayer esa oligarquía lo rechaza, nunca lo hubiera decretado un gobierno de la derecha. Ese ajuste del salario mínimo y de las pensiones la derecha lo niega”, señaló.

Con el incremento de 60% decretado por el presidente Nicolás Maduro este sábado el salario mínimo aumentó a Bs 65.021; los tickets de alimentación a Bs 135.000; y otorgó además una bonificación por guerra económica de Bs 19.506 para los pensionados, garantizando a los trabajadores un ingreso mínimo mensual de 200.021 bolívares mensuales.

El vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, indicó que “en Venezuela la clase obrera y sus derechos están protegidos, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, no titubea ni un instante en tomar decisiones a favor del bienestar de este sector y de la población en general”.

En declaraciones a Venezolana de Televisión desde Caracas, Istúriz indicó que las distintas medidas sociales se vienen tomando gracias a la Revolución Bolivariana impulsadas desde 1999 por el comandante Hugo Chávez y que hoy el presidente Maduro mantiene firme en su compromiso de continuar esa senda.

“Por eso los trabajadores hoy están en las calles”, dijo Istúriz, al tiempo que señaló que la movilización de este 1º de mayo también es parte de las manifestaciones de apoyo a la decisión soberana del Mandatario Nacional de retirar al país de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde donde se pretende imponer un plan injerencista contra la patria bolivariana.

“El pueblo respalda la salida de Venezuela de la OEA, porque está consciente que esta es la manera de defender la soberanía y la independencia de la patria”, agregó.

ÚLTIMA HORA | Nicolás Maduro: ¿Quieren diálogo? ¡Poder Constituyente! ¿Quieren elecciones? ¡Poder Constituyente! pic.twitter.com/p3TYqIm3DR — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) May 1, 2017

DC | Panorama