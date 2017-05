¡Lo que faltaba! No atenderán a pacientes que no lleven insumos médicos

Los profesionales acordaron no arriesgar las vidas de los ciudadanos que se presenten ante cualquier emergencia, esto luego de reunirse en la sede del Colegio de Enfermería del estado Zulia.

A la asamblea asistió Dora Colmenares, en representación del Colegio de Médicos del estado Zulia; Milagros Gutiérrez, presidenta del gremio de Odontólogos; María Valladares, sindicalista de los bioanalistas; Yeritza González, representante de la organización de nutricionistas y Hania Salazar, líder del Colegio de Enfermería del estado Zulia.

Salazar informó que el martes, 30 de mayo, los gremios llevarían a cabo una asamblea en el Hospital Central de Maracaibo para denunciar la escasez de insumos y el ambiente inadecuado de trabajo. Agregó que se vendrían concentraciones en los sanatorios más deteriorados de la ciudad.

Advirtió que la salud vive un paro técnico provocado por la ineficiencia del Estado en surtir los insumos para laborar. En relación a los cinco regalos que las enfermeras exigieron a la Gobernación del Zulia indicó que no hubo ninguna respuesta si no un “silencio total”.

Ríchard Hill, secretario de Salud del estado Zulia, calificó como un exabrupto no atender pacientes que no lleven sus insumos a los hospitales. Explicó que las enfermeras nunca improvisan porque ellas acatan indicaciones de lo que está anotado en el sistema, agregó que el funcionamiento de un establecimiento de salud no depende de la improvisación. Resaltó que las profesionales son muy respetuosas con esta actividad.

Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, afirmó que es una realidad la escasez de insumos en los establecimientos. Criticó que las condiciones de trabajo no son óptimas y que en muchos casos los pacientes no se tratan adecuadamente. Citó como ejemplo el caso del fallecido Adrián Duque, quien fue atendido sin guantes al ingresar al centro asistencial, donde posteriormente murió.

DC/LV