Lilian Tintori: nuestros héroes de la resistencia no habrán muerto en vano si cumplimos con su sueño de la Mejor Venezuela

La activista de derechos humanos, Lilian Tintori de López, el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Rosa Orozco, realizaron el foro “No más Represión” junto al Comité de Familiares de los Presos Políticos y Víctimas de la Represión, donde manifestaron su rechazo a las acciones represivas en contra de los venezolanos que protestan pacíficamente en Venezuela, así como también los encarcelamientos arbitrarios y los tratos de tortura contra los presos políticos.

“Hoy nos encontramos en el foro No Más Represión, con familiares de los presos políticos y con las familias de todos los caídos por culpa de la Dictadura. Le pedimos a todos que a partir de hoy cada uno de nosotros lleve siempre en su camisa la cara de su familiar caído o preso, porque son héroes. Todas esas muertes no van a quedar en vano, ni las heridas, las torturas, los detenidos, los encarcelamientos injustos no serán en vano. Con resistencia pacífica vamos a vencer a la dictadura”, expresó Tintori.

La esposa del líder venezolano y Preso de Conciencia Leopoldo López, Tintori, informó que realizarán actividades simbólicas para honrar a los fallecidos durante las protestas. “Haremos tributos a todos los venezolanos que fueron asesinados por la dictadura, lo haremos en los lugares donde fueron asesinados, donde estos héroes de la patria, que eran jóvenes que protestaban cayeron en manos de la represión desmedida. A estos venezolanos se les fue el sueño de ser atletas, de querer un mejor país, de estudiar. Nuestros héroes de la resistencia no habrán muerto en vano si cumplimos con su sueño de la Mejor Venezuela”, agregó.

Tras escuchar los emotivos testimonios de los familiares de las víctimas, Tintori pidió a la Fuerza Armada Nacional que “no disparen más, ustedes hicieron el juramento de proteger a los venezolanos y eso es lo que deben hacer. El gobierno está actuando mal, este Régimen se ha encargado de violar todos los derechos fundamentales, no solo los de los muchachos de esta etapa de la lucha, sino los del 2014, los del 2002. Pónganse del lado del pueblo y bajen las armas. Son familias venezolanas las que viven el dolor de perder a un hijo o de tener a un hermano o esposo preso injustamente por razones políticas”.

De igual forma, aseguró que la protesta pacífica es un derecho y que “hoy estamos luchando como hermanos en paz para pedir algo que también pide el continente, elecciones generales, apertura del canal humanitario, libertad para los presos políticos y respeto a la Constitución”.

Durante el foro, familiares de las víctimas del 2014, Yony Montoya, Robert Redman y Rosa Orozco se solidarizaron con las familias de los más de 40 asesinados durante las protestas recientes y compartieron un mensaje de reconciliación y fortaleza para denunciar “a quienes dan la orden de reprimir”.

Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno (+), asesinada por un disparo de perdigón a quemarropa por parte de un militar, resaltó que “yo diera mi vida por tener a mi hija aquí, todas las mañanas me da fuerza ver la cara de mi hija reflejada en todos los muchachos que están luchando en las calles y en los que están presos hoy. Si ellos son fuertes al resistir en una cárcel injusta, nosotros tenemos que ser fuertes para continuar luchando por la libertad, la justicia y la paz en Venezuela. La constancia es lo que Dios premia, y la constancia es seguir alzando la voz y denunciando. Ya los dos Guardias Nacionales que asesinaron a Geraldine están presos, ahora faltan los que dieron la orden de disparar y matar en la protesta del 2014. Sé que llegará la justicia, con constancia y con firmeza en el país que todos queremos”, expresó Orozco.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero informó que hasta el día de ayer se contabilizan un total de 1157 personas encarceladas por las protestas y 251 presos políticos. Denunció además que “se pretende detener a aquellos supuestos promotores de protestas en el país mediante aprensiones por parte de policías o enmascarados que entran a los edificios y se llevan detenidos a un número de personas, lo que representa una situación extremadamente irregular y violatoria de derechos humanos y de lo establecido en la Constitución Nacional”.

Los familiares de los presos políticos Antonio Ledezma, Leopoldo López, José Luis Santamaría, Wilmer Azuaje, Erasmo Bolívar, Efraín Ortega, Sergio Contreras, entre otros, denunciaron que muchos tienen orden de excarcelación y aún no son liberados y que son sometidos a tratos de tortura en las cárceles venezolanas. Igualmente se comprometieron a “continuar con más fuerza para defender los derechos del que piensa distinto al régimen y que es perseguido solo por querer un mejor país”. Así lo manifestó la hermana de Steyci Escalona, María Fernanda Escalona.

DC–NP